細胞治療醫療院所 7月底前可望再增1、2家

2019-07-10 12:26

〔記者林惠琴／台北報導〕去年9月我國衛福部發布「特管辦法」積極發展細胞治療，至今已有三軍總醫院、中國醫藥大學附設醫院通過自體免疫細胞治療用於癌症，衛福部醫事司長石崇良表示，目前有26家醫療院所、57個申請案正在審查中，預計7月底前會再通過1、2家，也有機會出現用於非癌症的治療。

石崇良指出，現在審查中的案件，以自體免疫細胞治療最大宗，其次是自體脂肪幹細胞移植，用於退化性關節炎、膝關節軟骨缺損。

石崇良說明，細胞治療累積的實證資料尚不如傳統治療，千萬不可視為萬靈丹，主要開放用於末期病人，或是經過其他治療無效病人，在審查過程中，會要求收案患者條件、收費要合理，以及實施後每年必須進行臨床結果評估，確保安全、品質，並且避免遭到濫用。此外，對於細胞製備場所也會要求運送、儲存有一定標準，避免自體、異體出現混淆的意外狀況。

石崇良補充，預計今年底前會推出細胞治療的專門網站，分成專業端提供申請業者可參考的資料，以及民眾端提供細胞資料的介紹、通過醫療院所、有效期限、收費方式、每年治療結果的狀況。

石崇良強調，針對通過審查的醫療院所，每年若進行評估發現有濫收病人或治療成果實在與預期差太多等情況，將會終止計畫。

目前也在申請名單中的新光醫院，與訊聯生技提出「自體脂肪幹細胞移植退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療計畫申請，已於4月送件，後續尚有免疫細胞療法與皮膚微創技術合併療法送件計畫。

新光醫院骨科主任釋高上指出，過去軟骨磨損主要採支持性療法，利用消炎藥、玻尿酸等治療，但現在從國外經驗來看，使用細胞治療可獲得症狀緩解，因此新光醫院也積極投入，希望提供患者更多的選擇。

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