機師喊送「特別餐」遭開除 機師工會批長榮違反比例原則

2019-07-10 08:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空朱姓機師在網路放話要給組員送「特別餐」，有影響飛安疑慮，遭長榮航空開除。桃園市機師職業工會今發表聲明指出，長榮航空此舉已明顯違反勞動法的比例原則，機師工會將協助朱員進行申訴救濟，待後續再次調查。

機師職業工會表示，長榮航空依該員過去發言脈絡，或有同情空服員罷工及批評公司管理處置不當等情事，以「破壞飛行安全、減損公司形象」為由，做出最嚴重剝奪工作權的懲處，明顯違反勞動法根本原則「解雇作為最後手段」的比例原則。

機師職業工會指，已著手全力協助當事人，並將於14天內進行申訴救濟，待後續再次調查；呼籲長榮航空，宜審時度勢，任何涉及剝奪員工工作權的懲處，恐讓公司內部勞資關係與上萬名員工工作士氣遭受更進一步的負面打擊，期許長榮航空公司重新考量後，能做出合乎比例原則的妥適調整。

機師職業工會將在尊重當事人意願，保障會員工作權為最高原則的前提下，盡全力給予當事人所需的一切協助。

機師職業工會重申，工會高度重視勞動法令中所保障的每一位會員的勞動權益與工作權，任何涉及會員工作權剝奪的情事，工會將以最高規格及最嚴肅的態度關切與處理。

機師職業工會表示呼籲，長榮航空應尊重每位員工在言論自由保障「限度內」的一切發言；但同時，也提醒每一位工會會員，請格外留意並謹慎衡量發表於社群媒體等管道的公開言論，避免進一步激化內部員工彼此間對立。

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