這5項化妝品恐含石綿易致癌 食藥署要求下架

2019-07-09 19:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕注意這五種化妝品！食品藥物管理署今天晚間發布警訊，指出接獲美國和加拿大發布的國際化妝品警訊，五項化妝品產品疑似含有石綿類成分恐致癌，要求各縣市衛生局預防性下架。

警訊指出，「Claire's Eyeshadows」（批號：08/17）、「Claire's Compact Powder」（批號：07/15）、「Claire's Contour Palette」（批號：04/17）、「JoJo Siwa Makeup Set」（批號：S180109）、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」（批號：S1603002/PD-C1179），以上特定批號產品，疑似含有石綿類成分，可能造成健康危害。

食藥署指出，已要求業者將疑似違規之產品暫停販售，並將產品下架，同時責成所轄衛生局加強查察，並呼籲消費者如有相關產品應立即停用，並勿自國外、網路或其他通路商購買該產品使用。

石綿已被列為化妝品禁止使用成分，有公告化妝品及其滑石粉原料不得檢出石綿成分，化妝品經檢出含禁止使用成分者，涉違反化妝品衛生安全管理法，可處2萬元以上、5百萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或廢止該化妝品登錄或許可證。

根據環保署資訊，吸入石綿纖維可引致嚴重疾病，如石綿沉着病、肺癌及間皮瘤。

世界衛生組織國際癌症研究機構因此將所有種類的石綿列為對人體有明確致癌性的物質（第一類致癌物）。

Claire's Eyeshadows。（食藥署提供）

Claire's Compact Powder。（食藥署提供）

Claire's Contour Palette。（食藥署提供）

JoJo Siwa Makeup Set。（食藥署提供）

City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight。（食藥署提供）

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