獨家》她18歲 在家自學卻進美國頂尖音樂學院就讀

2019-07-09 19:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市18歲高中女生林依綾5歲就能上台獨奏小提琴，以在家自學的同等學歷考取美國排名前5大的俄亥俄州歐伯林音樂學院，且獲全額獎學金，8月底要赴美一圓出國念書夢想；她說，學音樂雖辛苦，但她很享受拉奏的樂趣，期許成為頂尖交響樂團的團員，像台灣小提琴家黃俊文般光耀台灣。

4歲就學鋼琴和小提琴的林依綾，媽媽是她音樂之路的啟蒙老師，擁有音樂天賦的她，5歲就能上台獨奏小提琴，更一路就讀東門國小、建華國中音樂班，在小提琴老師林天吉及建華國中音樂班導王舒霈指導下，順利考進新竹高中音樂班，原本想念台灣的大學音樂系，但人生卻在高一時發生轉折。

林依綾的媽媽張琬婷說，因林依綾高一時熱衷社團活動，幾乎沒時間拉琴，加上課業壓力，經長談後，高一下學期她們向市府教育處提出「高中教育階段非學校型態實驗教育個人實驗計畫書」，從新竹高中休學後，選擇在家自學，並以到國外念音樂學院為目標。

後來獲美國辛辛那提交響樂團老師鄭俊騰的指導及提供訊息，林依綾的琴藝日益精進，每天6小時的拉奏練習，可一邊上托福課程，一邊準備美國各種報考資料，今年她花1個月到美國報考4所音樂學院，4所音樂學院全部錄取，由於歐伯林音樂學院提供高額的全額獎學金，讓她得以一圓到美國讀音樂學院的夢想。

多數人不看好林依綾選擇在家自學方式學音樂，因要忍受孤獨的練琴時刻及和同學分離，但林依綾個性獨立，懂得自動自發，加上熱愛音樂，對她來說，在家自學，每天花5、6小時拉琴，是件很享受的事，她還可集中目標全力拚托福和獨奏，不用花心思在社會科或自然科。

林依綾說，八月底要獨自到美國歐柏林音樂學院就讀，對未來音樂之路很憧憬，期許能考進頂尖交響樂團到世界各國巡奏，也以台灣小提琴家黃俊文為目標，要成為台灣之光。

建華國中校長黃信騰說，林依綾是學校音樂班校友，就學期間獲獎無數，由於音樂班採雙導師制，在當時音樂班導王舒霈協助下，林依綾能以在家自學朝目標前進，是學校之光。

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