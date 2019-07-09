世德盃全國創新扣件競賽 第一階段高科大勝出

2019-07-09 21:04

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山是全台知名的「螺絲窟」，螺絲扣件產值產量在全球具有舉足輕重地位，世德工業公司與高雄科技大學產學合作，共同舉辦世德盃2019「全國創新扣件發想與實作競賽」，第一階段有9隊選手脫穎而出，第二階段成果發表8月3日登場，優勝者將可獲得最大獎獎金20萬元。

世德工業生產各種零扣件，產品應用產業遍及汽車、農機、機械、家電和營建等領域，其中，以汽車產業比重最大，扣件是汽車重要零扣件之一，平均一輛汽車使用多達2000多個扣件。為鼓勵全國大專校院學生實踐所學，世德工業今年首度與高科大創新創業教育中心合作，舉辦第一屆「世德盃全國創新扣件競賽」，分為「創意發想」與「原型實作」兩階段，透過競賽引導學生實際解決企業問題，縮短理論與實作落差，實踐發揮創意與實作能力的平台。

競賽由世德工業出題，主題為扣件的創意設計、生產製程等，並能應用於工業、建築、生活、醫療、飾品等面向，第一階段創意發想競賽由高科大電子工程系學生劉啟祥及機械與自動化工程系李明軒所組成的「啟軒精密自動化團隊」，以創新的螺帽斜牙檢測機構為發想主題，獲得最大獎世德獎及獎金5萬元。

第二階段將於8月3日下午1點於高科大創夢工場舉行「創新扣件實作競賽」，參賽選手必須將創意化為實物，每一參賽隊伍皆有一名世德工業工程師參與協助，以確實瞭解扣件在創新應用、製造、品檢上實際的問題與現狀，藉以修改原型實作構想，並共同合作完成原型實作，確實解決公司的真實問題。

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