好美！外埔忘憂谷堤頂自行車道完工 盡覽秘境風光

2019-07-09 18:25

〔記者張軒哲／台中報導〕外埔秘境忘憂谷一望無際稻浪畫布風光，近年成為拍照好去處，為增進農村觀光發展，忘憂谷全長2公里堤頂自行車道已完工，遊客可盡覽農村溪谷風光，搭配甲后線自行車道，可吸引民眾休閒騎車。

市府指出，甲后線自行車道主線由后里火車站到大甲火車站，長16.97公里，忘憂谷支線長12.6公里，包括2公里長的堤頂自行車道，另有通往花博外埔園區、麗寶樂園的六分路支線，長5.63公里，忘憂谷堤頂自行車道設在大甲溪北岸磁瑤堤防上，是甲后線自行車道忘憂谷支線的一部分，本月甫完工。

市議員吳敏濟今日會勘忘憂谷堤頂自行車道並邀車友試騎，提出向西延長、改善部分鋪面、駐車架立不住車等改進意見，台中市府觀光工程科允諾爭取經費改善。車友陳文吉表示，壯闊花海與殷紅夕照是忘憂谷的二大景觀，過去都是騎在堤防下的防汛道路，視線被堤防阻隔，堤頂自行車道啟用，溪谷視野一覽無遺，堤防內外景色盡收眼底，對觀光客更具有吸引力。

水美里長陳俊樑不解為何堤頂自行車道只做在三崁里段，位於忘憂谷較外側的水美里段反而沒有？觀光工程科長葉慶隆解釋，磁瑤堤防水美里段東端三崁溪橋旁沒有上堤防的引道，要增設引道這種大型結構物須經主管單位第三河川局同意，而且水美里段堤頂比較狹窄，因此沒有納入初期工程之內。

另外，市議員施志昌日前也有前往會勘，他表示，甲后線自行車道於六月底完工，唯一美中不足的是，於自行車道施工期間，就有農民向他陳情，由於自行車道設於堤頂，原本堤頂是農民農機具進出溪底的重要車道，自行車道加上護欄的設置導致堤頂路寬不足，農民無法進出，建議能於通車後，看是否能拓寬農機具進出路段，讓觀光發展的同時，也能顧及當地農民的權益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法