平鎮建案施工 20戶鄰居牆壁龜裂…

2019-07-09 19:22

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區南京路一處建案正在施工，相鄰約20戶出現磚瓦剝落、牆壁龜裂的情況，居民嚇得手足無措，憂心地基流失下陷。桃園市府建築管理處日前現勘鑑定，評估鄰屋主體結構未受損，工地已經列管，若未做好安全措施，並與住戶達成和解，不會發給使用執照；建商代表也強調，會協助住戶修繕、復原，絕不會逃避責任。

緊鄰工地的程姓住戶說，3個月前建商進場動工開挖地基後，牆壁出現多條裂縫，每條都長達30公分以上，地下室的水溝幾近破裂，近期大雨頻仍，要是地基流失、房屋傾斜，很擔心強震來襲，30多年的老房會應聲倒塌，屢向建商反映，卻得不到積極回覆，只好請求市議員楊家俍協助。

楊家俍日前會同建管處、土木技師公會鑑定鄰損情形及鑑價，經評估工地鄰屋主體結構未受損，受損戶無立即危險，但房屋確實因建商施工受損，建管處說，工地已經列管，若未做好安全措施，並與住戶達成和解，不會發給使用執照。

建商：若確定施工所致 一定負責

建商代表允諾，只要確定是施工造成房子損壞，一定會負起賠償、修繕責任。

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