忍了30年！竹山市區單行道 機車可雙向通行

2019-07-09 16:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕忍了近30年，終於要改了！南投竹山鎮市區大街過去因道路狹小，會車不便，在1991年左右改成單行道，讓車輛能順利進出，惟單行道動線與民眾購物習慣不符，加上部分街道動線朝著離開方向，導致商圈沒落，為此，竹山鎮公所向縣府提議，經道安會報同意，將在8月起，開放機車可雙向進出汽車單行道，方便民眾購物採買，刺激商圈發展，並宣導機車靠右行駛，以維交通安全。

竹山鎮公所表示，市區商圈開發早，道路狹小、會車不便，在1991年左右，才在商圈主要縱向、橫向共4條道路改成單行道，藉此維持車流順暢，但卻造成民眾購物不便，行車動線變得麻煩，部分道路也因動線朝著出口方向，使得商圈沒落。

今年則經過問卷調查，有8成5民眾認為應開放機車可在單行道雙向通行，才會向上反映爭取開放，8月起，原有「竹山路」、「雲林路」、「頂橫街」以及「橫街」4條道路，機車可雙向通行，汽車維持單向遵行方向，另外，「橫街」單行道方向改向，改成從竹山郵局為入口端，直行就可抵達中山停車場，方便外地民眾停車走訪形象商圈。

竹山警方則說，竹山市區單行道，8月起將透過管制車種的方式，開放機車可雙向行駛單行道，新制上路前，警方將會加強宣導，屆時開放機車雙向行駛後，轄區警力也會多加勸導。

至於民眾擔心的機車與汽車發生事故，則是呼籲機車行駛務必靠道路兩側，如不慎發生車禍，肇責則仍視實際狀況判定，不因大小車種的差異而有所不公。

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