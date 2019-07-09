選手攜回全國原民運動會金牌 新竹縣政府「金光閃閃」

2019-07-09 17:12

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府今天的1樓大廳金光閃閃！除了是今年參加全國原住民族運動會的新竹縣代表隊選手們帶回了歷年最多、總共10面的金牌閃亮亮外，縣長楊文科為了鼓勵大家再接再勵，一舉頒發超過86萬的獎金給代表隊，期許他們繼續為家鄉爭光也「金」耀人的眼珠。

縣長楊文科說，今年的全國原住民族運動會新竹縣代表隊總共摘下10金14銀17銅的好成績，其中抱回的金牌數量，相較於前年6金、以及2015年的5金表現，這次是新竹縣歷年來最「金光閃閃」的1年。

另外田徑、柔道2項，也捧回了5金6銀10面銅牌，表現最是亮眼。新竹縣原民裔議員張益生、劉建民為此也都到場恭喜新竹縣代表隊血汗流過後的豐碩成果。

縣府教育處處長劉明超說，過去這些選手都利用利用零散的課餘時間練習，期望未來能以集中式的集訓時間，讓學生更加集中精神、專注準備比賽。

而這次的成績可以如此大幅突破往年，縣府積極投入多項體育資源像是參賽補助金的挹注、代表隊補助金跟獎勵金的提升、投入體育班3級培訓發展外，增加運動設施、引入大型賽事、提升運動風氣等都有關，這讓選手擁有更完整的照顧，才能站上全國舞台發光發熱。

其中尖石國中羅浩全參加田徑1500公尺及路跑個人賽、路跑混合組團體賽都拿下金牌，他對自己第1次參賽就得到這麼好的成績，也相當開心。

羅浩全的成功，幕後功臣少不了該校體育老師謝俊漢。謝俊漢不僅成立田徑隊，每逢寒暑假更主動讓13名選手全住到家中集訓，由他們夫妻共同照顧選手的三餐、訓練、以及生活起居。

這是因為該校田徑隊成員不少來自鎮西堡、司馬庫斯等後山偏遠部落，平時住校，寒暑假為了便利集訓就一起住進謝家，大家早、晚照表操課不因寒暑假而懈怠。

謝俊漢儘管為此放棄了老師最大的福利～寒暑假，但心中毫無「殘念」，他說這是因為學生就像他的家人。他的付出，曾讓某個已經就讀大學的選手，在1場賽事奪牌後受訪主動提及對他當年這樣努力培訓的感謝，他獲悉後更肯定自己的前述努力非常值得。

縣府表示，全國原住民族運動會共有15種競賽種類，分為2大類，其1是如亞奧運項目之運動，如：田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球、角力等。其次就是原住民族特有或傳統民俗運動，如：傳統路跑、傳統射箭、傳統拔河、傳統負重、傳統狩獵、傳統樂舞等。而「綜合競賽」包含鋸木、擲矛、爬竿等結合傳統文化，另「水域活動」項目有撒網及浮潛競速。

這次新竹縣在15種比賽項目中，以田徑的3金4銀8銅表現最佳，其次為柔道的2金2銀2銅。

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