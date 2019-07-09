阿里山林鐵列國家重要文化景觀 鄭麗君授證：補助提高10％

2019-07-09 16:02

〔記者王善嬿／竹崎報導〕阿里山林業鐵路今天獲文化部公告為台灣首處重要文化景觀─「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，文化部長鄭麗君今到嘉義縣竹崎車站授證表示，阿里山林鐵包括豐富及多樣的動植物生態跟特殊山形地勢、鐵道工法、運行及製材產業、藝術文化等特色，未來除修法、列入動態保存，往後補助林務局、嘉義縣市政府也將比以往提高10%，期許阿里山成為台灣的文化名片，讓世界各國民眾來台認識。

今天授證儀式包括林務局長林華慶、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣副縣長吳容輝、立委陳明文等人與會。

鄭麗君表示，過去阿里山林鐵，有嘉義縣政府指定為林業及鐵道文化資產，嘉義市指定北門驛及森林鐵道景觀，林務局去年並成立阿里山林業及文化資產管理處，全力推動阿里山林業及鐵道文資保存，今年升格為國家級文化景觀，希望未來會整合、更完整保存，更重要是再生、讓更多人來認識。

她表示，接下來除協助林務局、嘉義縣市政府文資保存，也要發展文化路徑，打造文化內涵、說豐富的故事，因此今年下半年就會在嘉義市成立專案辦公室，與縣市政府一起努力。

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