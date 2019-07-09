桃市登革熱境外移入15例 近3年新高

2019-07-09 13:24

［記者陳恩惠／桃園報導］暑假是國人旅遊旺季，也是登革熱流行高峰期，桃園市目前已經累積15起境外移入的登革熱確診病例，創近3年同期新高，經疫調發現，感染途徑主要是民眾前往登革熱流行地區旅遊、疫區當地民眾來台及新住民返鄉探親等，桃園市衛生局為此辦理「登革熱衛教宣導」記者會，藉由生動的話劇演出，進行衛教，強化市民至登革熱流行地區（如東南亞）旅遊時應如何做好防蚊措施，避免蚊蟲叮咬的防疫觀念。

衛生局同時也邀請桃市旅行商業同業公會前來參加衛教宣導活動，希望業者能透過旅行社的行前說明會、行前注意事項通知書、旅行團LINE群組等多方管道，在旅遊前、旅遊中及返國後，多次向旅客宣導登革熱防治注意事項，讓旅遊業者一同加入防範登革熱入境的行列。

衛生局表示，根據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，今年度全國登革熱境外移入個案數創近10年同期最高，桃園市截至本月6日止，27週內已確診15例，全數為境外移入個案，病例數比桃市前年9例、去年8例，也創桃市近3年同期新高；經疫調發現，個案感染國別，包含印尼、馬來西亞、越南、菲律賓、泰國及柬埔寨等，而這些東南亞國家已被疾病管制署列為旅遊疫情建議為第一級注意。

衛生局呼籲，民眾赴登革熱流行地區旅遊應落實防蚊措施：穿淺色長袖衣褲、皮膚裸露處噴灑防蚊藥劑、住宿選擇有裝紗窗、紗網或室內空調的環境，避免蚊蟲叮咬，返家後應自主健康管理14天。

期間如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉疼痛及出疹等症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史，便於醫師診治及通報，以利後續衛生單位及早進行相關防治措施，避免社區內出現次波感染疫情。民眾若有相關問題，可撥打1922或衛生局24小時防疫專線：0800-033-355諮詢。

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