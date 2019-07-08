生態浩劫！ 上千漁業用保麗龍 沖向台江國家公園

2019-07-08 19:02

〔記者蔡文居／台南報導〕今年西南氣流一波接一波，不少牡蠣養殖用的保麗龍、廢蚵架被沖上岸。其中，上千個漁業用保麗龍被沖向台南鹿耳門溪北側的台江國家公園，國家公園海岸線亂成一團，環團今天批判保麗龍問題遲未解決，已造成國家公園的生態浩劫。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，上週西南氣流鋒面有偏北現象，很多廢蚵架和保麗龍全被沖上岸，尤以鹿耳門溪北側的台江國家公園海岸線最嚴重，估計光大塊的保麗龍至少有上千塊，整個海岸線被荼毒的一塌糊塗。

晁瑞光說，除了鹿耳門溪北岸外，包括四鯤鯓及曾文溪口北岸也有不少被沖上岸。部分已破碎的保麗龍屑，因目前沒有能力處理這些細碎、泡沫化、四處擴散污染的微粒，已被國際列為有害塑膠，恐造成海洋生物誤食，嚴重污染國家公園海洋生態。

社大環境小組召集人黃煥彰表示，現在海岸線很多沙灘都是竹子碎片而難以親近，竹子與保麗龍都是事業廢棄物，應依廢清法處理，如要使用保麗龍需有更完整的封存技術，同時也應建構好後端處理，包括保麗龍回收變燃料的設備才是真正進入保護環境與保護海洋生態的循環經濟。

台江國家公園管理處今天表示，將儘快會同相關單位前往會勘，釐清權責，並儘速協助清理，以免影響生態環境，如果是屬台江國家公園的權責部分，該處也會儘速來清除。

台南市漁港及近海管理所則表示，海面牡蠣養殖季於6月底結束，絕大多數的海上蚵棚均已於6月底前移到岸上，近日被沖刷上來的蚵架及保麗龍，可能是來自河川養殖蚵棚，不管來源為何，將會請市漁會協助清理，而市府委外清理保麗龍的開口契約正在辦理招標作業，這1、2天順利完成招標後，會儘速請廠商將保麗龍回收。至於，保麗龍污染問題，目前市府也正在研發適用的替代材質，以根本解決問題。

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