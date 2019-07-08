戲謔稱原住民「番仔」 導遊觸怒台東嘉蘭村民

2019-07-08 17:44

［記者陳賢義／台東報導］1名女導遊引客參訪台東縣金峰鄉嘉蘭村天空步道，一下車未先行介紹步道的由來，反而以戲謔的口吻，聲稱嘉蘭村是「失落的部落」，起因是「番仔」以前並非住在這裡，言詞極盡嘲諷，引發在地排灣族人強烈不滿，攔車抗議討公道，自以為幽默的導遊鞠躬道歉，坦承言論確有不當；旅遊業者得知導遊言行引爆怒火，立刻PO文致歉，並強調會偕同導遊再度前往嘉蘭村向族人公開道歉。

「第1站來到天空步道，但我們把這裡取名為失落的部落，因為以前這裡的番仔不是住在這裡。」穿著繡有原住民圖騰的圍兜，女導遊暢所欲言，席間還遭1名遊客糾正，不能將原住民叫做「番仔」，未料，女導遊不但未收斂，反而變本加厲要遊客別假了，不要口裡尊重，心裡卻非如此還訐譙，還興高采烈地舉了許多例子，大開原漢間用語玩笑。這段影片被PO上網，引發嘉蘭青年怒火，當這名導遊再帶客到部落，族人當街攔阻要求道歉。

「你X媽的，罵原住民番仔是不是，這裡嘉蘭村啦！」部落居民火大，用漢語飆罵洩憤；導遊卻辯稱只是為了討好客人，還反問「有必要這樣嗎」？態度仍相當堅持，直至驚覺苗頭不對，才鞠躬道歉。

嘉蘭部落巡守隊長胡雅各表示，不論是部落長老、頭目和年輕人，都主張抵制這名導遊，希望業者不要再讓她到嘉蘭村。

其實這名導遊發生類似爭議事件已經不是第一次，2015年間就曾因在遊覽車上以戲謔口吻唱阿美族歌謠，引發爭議。

旅遊業者解釋，這名導遊有口無心，盼族人諒解，未來不再安排她導遊解說，且會加強員工教育訓練，未來會更尊重部落文化，並按照文化做解說。

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