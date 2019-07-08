新校長任期僅24天就要退休引質疑 背後有洋蔥

2019-07-08 15:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣樟湖生態國民中小學8月1日起公辦民營，現任校長陳清圳辭去代理校長職務，今天起由候用校長陳作成接任，但其任期僅24天後就要屆齡退休，引發質疑及爭議，背後卻有一段感人故事。

雲林縣府通過縣立古坑樟湖生態國民中小學公辦民營實驗計畫，8月1日起由張榮發基金會、誠致教育基金會攜手經營，並由原任校長陳清圳自8月1日起再正式接任公辦民營校長。

原任北港建國國中教師的陳作成今天到樟湖國中小學報到，建國國中校長林吉城、主任黃基津等人、還有他校長儲訓班同學都陪他上山履新，對於62歲高齡才考上國中校長且完成2年儲訓的陳作成而言，教育處此一校長派令，他強調，除了「圓夢」對他尤其意義非凡。

陳作成以校長儲訓、甄選都有一定規則，今天接任校長不是為了「過癮」，更與退休金毫無關係，未來退休後他還會在教育工作付出；在教育界服務43年的他，約從1991年起就開始考校長，自認能吃苦耐勞、蹲得下，對教育更有責任與使命。

面對外界爭議，陳作成不諱言有些人會酸言酸語，但今天到任後發現校內氣氛很好，即使任期很短也會盡心盡力而為，退休後也希望能續繼為教育服務。

不過在臉書也有不少網友留言「這樣會不會太誇張」、「過水，當校長退休金比較多嗎？」、「當校長蜻蜓點水，教育界奇聞」等，不少民眾認為程序合法，但社會觀感不佳。

雲林縣政府教育處長邱孝文重申，該案是經過整個校長遴選委員會通過，依程序規定辦理，其個人的退休金也不會增加，大家是受這位鍥而不捨的教育老兵精神感動，因為他在工作崗位建立最好的身教，為雲林教育界樹立典範。

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