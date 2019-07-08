新校長任期僅24天就要退休引質疑 背後有洋蔥
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雲林縣樟湖生態國民中小學新任校長陳作成報到，面對爭議坦然面對。（記者廖淑玲攝）

雲林縣樟湖生態國民中小學新任校長陳作成報到，面對爭議坦然面對。（記者廖淑玲攝）

2019-07-08 15:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣樟湖生態國民中小學8月1日起公辦民營，現任校長陳清圳辭去代理校長職務，今天起由候用校長陳作成接任，但其任期僅24天後就要屆齡退休，引發質疑及爭議，背後卻有一段感人故事。

雲林縣府通過縣立古坑樟湖生態國民中小學公辦民營實驗計畫，8月1日起由張榮發基金會、誠致教育基金會攜手經營，並由原任校長陳清圳自8月1日起再正式接任公辦民營校長。

原任北港建國國中教師的陳作成今天到樟湖國中小學報到，建國國中校長林吉城、主任黃基津等人、還有他校長儲訓班同學都陪他上山履新，對於62歲高齡才考上國中校長且完成2年儲訓的陳作成而言，教育處此一校長派令，他強調，除了「圓夢」對他尤其意義非凡。

陳作成以校長儲訓、甄選都有一定規則，今天接任校長不是為了「過癮」，更與退休金毫無關係，未來退休後他還會在教育工作付出；在教育界服務43年的他，約從1991年起就開始考校長，自認能吃苦耐勞、蹲得下，對教育更有責任與使命。

面對外界爭議，陳作成不諱言有些人會酸言酸語，但今天到任後發現校內氣氛很好，即使任期很短也會盡心盡力而為，退休後也希望能續繼為教育服務。

不過在臉書也有不少網友留言「這樣會不會太誇張」、「過水，當校長退休金比較多嗎？」、「當校長蜻蜓點水，教育界奇聞」等，不少民眾認為程序合法，但社會觀感不佳。

雲林縣政府教育處長邱孝文重申，該案是經過整個校長遴選委員會通過，依程序規定辦理，其個人的退休金也不會增加，大家是受這位鍥而不捨的教育老兵精神感動，因為他在工作崗位建立最好的身教，為雲林教育界樹立典範。

  • 雲林縣樟湖生態國民中小學新任校長陳作成報到，賀客盈門。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣樟湖生態國民中小學新任校長陳作成報到，賀客盈門。（記者廖淑玲攝）

  • 不少教育界的校長及主任陪陳作成到雲林縣樟湖生態國民中小學履新。（記者廖淑玲攝）

    不少教育界的校長及主任陪陳作成到雲林縣樟湖生態國民中小學履新。（記者廖淑玲攝）

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