別只顧日月潭九蛙！仁愛鄉武界壩淤積讓橋梁快滅頂

2019-07-08 15:03

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉萬豐村曲冰橋因溪床嚴重淤積抬升，幾乎快要滅頂，地方直指禍首就是武界壩長年淤積所致，台電、水利署第四河川局等單位今召開協調會，決議短期儘速清淤外運，中長期則評估降低武界壩閘門高度，加強汛期水力排砂效能，鄉長吳文忠更呼籲中央要重視因日月潭發電、觀光而被犧牲的上游居民權益，別讓他們比日月潭的九蛙還不如！

5、6月梅雨季多次短時強降雨，導致仁愛鄉萬豐村鄉道投83線重要橋梁曲冰橋野溪河床嚴重淤積，距離橋面不足1公尺，不僅橋梁安全岌岌可危，排水斷面不足，也危及兩岸居民居住及耕作安全，居民質疑是主流濁水溪下游的武界壩長年淤積所致，要求台電等相關單位儘速解決，甚至有不惜廢除武界壩的建議。

經立委孔文吉、鄉長吳文忠等多人要求，今於台電武界壩區召開第3次協調會，包括台電總公司、台電大觀與萬大發電廠、水利署第四河川局、公所等單位，針對短期清淤外運及中長期武界壩改善淤積情形進行討論。

台電雖提出數據澄清武界壩並未造成濁水溪主流回淤情形，指曲冰橋野溪淤積可能是上游坡地大量崩塌造成，不僅地方人士無法認同，批評是推卸責任，第四河川局長李友平也強調武界壩存在逾80年，淤積導致河床高程抬升是不爭事實，建議各單位共同合作，現階段已加強曲冰橋下游清淤砂石6萬立方公尺，先確保橋梁及兩岸農田安全，野溪上游整治則須由水保局協助。

由於砂石必須外運，為減少砂石車行駛萬豐村曲冰部落、法治村武界部落平面道路，將儘量行駛濁水溪床，預計下週一會勘砂石外運車行路線。

至於中長期計畫則由台電評估降低武界壩閘門高度至少6公尺對減少河床高程、汛期水力排砂及增加庫容的效益，也確保上游居民生命財產安全。

鄉長吳文忠表示，日月潭水力發電與觀光是犧牲上游仁愛鄉廣大鄉親權益所換來的，鄉親的生命財產應該比日月潭的九蛙更獲得外界及中央的關注才是。

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