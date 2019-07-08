客委會「伯公照護站」全台153處 客庄長者獲暖心照顧

2019-07-08 13:59

［記者廖雪茹／新竹報導］客委會配合長照十年計畫2.0政策，於客庄地區推動「伯公照護站」計畫，提供文化及服務加值，目前全台已成立153站；客委會主委李永得今早訪視新竹縣竹北市新國社區發展協會的伯公照護站，與長者一同擺動身體做健康操，並聽取參與志工的心得，期待各地方政府積極廣設，讓客庄長者獲得政府因地制宜的照顧服務。

客委會表示，自106年11月開始，即與衛生福利部及地方政府共同合作，在「C級巷弄長照站」既有長照服務功能上推動「伯公照護站」計畫，以「老有所用」、「老幼共學」及「經費彈性運用」等3個原則，提供客家文化環境建構、客語志工、客家文化活動、交通接駁、營養津貼等5項文化加值，以及「送藥到點」、「行動醫療」、「遠距照護」等服務加值，以服務客庄長者。

截至目前，全台11個縣市、58個客家文化重點發展區，共成立153個伯公照護站。

李永得今早由前新竹縣長林光華、縣議員張珈源等人陪同，前往竹北市新國社區的伯公照護站訪視，聽取理事長彭德昌簡報，以及長者分享參與照護站志工的心得，意見交流之後，大家站起來一同跟著旋律跳健康操。

與會陳姓長者說，駐泰紡織廠長退休後，因緣參與新國社區伯公照護站，志工們彼此關懷與照顧，不但讓他心情開朗，病症好轉，更結交了許多知心好友，身心都健康。不少志工感受像家一般的溫暖，呼朋引伴，偕同親朋友好一同參與。

客委會表示，新竹縣去年成立7個伯公照護站，今年新增7個，合計14個。其中，新國社區伯公照護站已運作2年，由經驗豐富的彭德昌帶領參與政府多項方案，提供長者貼心的服務。彭德昌則感謝志工熱心無私奉獻，才得以讓伯公照護站推展順遂。

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