北市清潔隊員甄試新制 男女負重折返跑「秒數同得分不同」

2019-07-08 13:49

〔記者蔡思培／台北報導〕北市就業服務處辦理「108年儲備清潔隊員甄試」，預計錄取386名 （一般類組270名及保障類組116名）、月薪約4萬元。今年北市為保障女性權益，首度區分男女體能測驗換算基準，女性得分秒數比男性增加1秒，舉例來說，若1男1女在負重測驗跑出相同的秒數，女性得分會較高。

環保局為延攬更多女性加入清潔隊，逐年調整降低女性體能測驗沙包荷重，103年負重12公斤、104年減少至10公斤、106年再減至8公斤。這也讓女性錄取率上升，103年女性錄取率6.5％；104年7.3％；106年增加到10.1％。環保局今年度也首度區分出男、女性體能測驗成績給分量表，女性得分秒數較男性增加1秒，勞動局表示，這是希望減少男女體能所衍生的甄試結果差異，也希望能保障女性應考人權益。

今年儲備清潔隊員甄試的錄取方式也有所調整，所有類組考生總成績會先共同排序，並依總成績高低順序先擇優足額錄取一般類組名額。未能於一般類組名額錄取的各保障類組考生，將按其原報名的保障類組，依總成績高低順序擇優足額錄取各保障類組名額。若各保障類組沒有足額錄取時，缺額將會由其他保障類組考生依總成績高低順序擇優足額錄取，若所有保障類組尚有未足額錄取之缺額，再由一般類組考生依總成績排序擇優足額錄取。

勞動局數據顯示，103、104及106年都有過半清潔隊員錄取人員擁有大專學歷，106年清潔隊員錄取人員裡，也有高達40％的比例為20至29歲的年輕人，顯示高學歷、年輕的清潔隊員越來越多。

這次甄試報名日期為7月23日至25日（9時至17時），在北市府第二行政中心2樓（北市萬華區艋舺大道101號2樓）受理現場報名。甄試內容包含體適能、筆試兩部分，體適能測驗時間預計在8月17至19日間舉辦，筆試則預計在10月6日。體適能方面，男性須負重15公斤完成30公尺折返跑一趟（共60公尺）、女性則須負重8公斤完成30公尺折返跑。筆試內容則是考環保相關常識，採電腦閱卷。

在北投區清潔隊服務的陳睿昇過去在顧問公司上班，工時相當長且不固定，相較之下清潔隊工作較穩定，薪資待遇也不錯。但他也坦言，清潔隊有時會遇到民眾垃圾不分類直接亂丟，有些民眾被指正後還會暴怒，因此清潔隊員也常需要處理民眾的反應與情緒。

阿莎谷．思拉則是因為過去有參加阿美青年體育文化發展協會的龍舟隊，很多隊員都是環保局清潔隊員，在伙伴的鼓勵下參加考試。她也分享起自己的體能備考經驗，她於考前2個月除了背著15公斤的沙包（女性標準為8公斤），兩腿還各綁1公斤沙包進行鍛鍊體能，最後順利成為清潔隊員，目前在士林社子分隊服務，進行砍草、清水溝等工作。

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