週一依然高溫悶熱！山區、海邊戲水務必注意安全

2019-07-07 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕明（8）日全台各地依然高溫悶熱，普遍高溫高達32度以上，花東縱谷、台東南側及大台北地區，高溫將高達36度以上。前往北部山區戲水的民眾，務必多加留意水位的變化，而沿海地區，特別是墾丁及北海岸，易有瘋狗浪出現，提醒民眾，務必選擇有救生員的安全水域，以保障人身安全。

中央氣象局表示，明日天氣與今天類似，仍受西南風影響，南部仍會有斷續降雨，中部地區也會有小雨，東北部地區及各地山區有局部午後短暫雷陣雨。全台各地依然高溫悶熱，即便是清晨氣溫也有26至28度，白天高溫普遍高達32度以上，而花東縱谷、台東南側及大台北地區，高溫更易上看36度以上。

天氣風險公司表示，明日天氣持續高溫悶熱。今起西南風稍微減弱，中南部平地雖然仍有短暫降雨；而北部地區由於雲量減少，熱力作用加強，午後山區容易有單點集中的大雷雨發生的情形，提醒前往山區戲水的民眾，務必多加留意水位的變化，尤其可能會出現上游處大雨滂沱，下游處卻天氣平穩的狀況，務必在變天時，提早撤離，以策安全；而沿海地區在西南風的影響下，風浪偏大，尤其是台灣南、北兩端的墾丁及北海岸，因該地區的風浪較不受地勢阻擋，易有長浪出現的情形，也就是俗稱的瘋狗浪，提醒民眾，務必選擇有救生員的安全水域，以保障人身安全。

近期梅雨鋒面將持續在日本附近徘徊，熱帶洋面上也沒有颱風活動的蹤跡，到下週前都不必過度擔心，但前往日本以及中國華中地區的民眾，就要多加留意當地天氣了。

溫度方面，明日全台各地高溫，白天高溫普遍高達32度以上，花東縱谷、台東南側及大台北地區，高溫上看36度以上。

紫外線方面，明日除了台東縣達「危險級」，全台地區皆為「過量級」，提醒民眾外出做好防曬工作、並多補充水分，以及盡量避免在10點至下午2點間的烈日下活動。

空氣品質上，明日全台各地空氣品質普遍較佳，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及離島地區以「良好」等級為主，而北部空品區因位於下風處，晚間風速較弱，局部地區可能會到「普通」等級；中部及雲嘉南沿海地區，由於白天風速較強，可能出現地表揚塵現象，影響空氣品質，影響程度視降雨情況，而有所變化。

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