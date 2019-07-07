花東高溫橙色燈號示警 北北基桃明高溫恐也逾36度

2019-07-07 18:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局稍早發布高溫資訊，針對台東縣、花蓮縣發布橙色燈號，明天有機會連續第3天高溫達到36度以上；另針對北北基桃4縣市發布黃色燈號，明天同樣有機會達36度高溫。氣象局預估，未來一週各地高溫都有33、34度以上高溫紫外線恐達過量級或危險級，民眾出門要記得防曬及補充水分。

氣象局表示，週一至週四全台都是受到西南風影響，降雨以中南部為主，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；其中，週一降雨較為緩和，中部為短暫陣雨或雷雨，南部則是陣雨或雷雨；週二到週四中南部地區皆有陣雨或雷雨；西南風影響期間，南部地區易有大雨或局部豪雨發生的機率。

週五、週六水氣略為減少，下雨時間也稍微縮短，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後仍有局部短暫雷陣雨。

下週日到下週二日各地高溫炎熱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天西南風偏強，水平擴散條件佳，且台灣各地均有降雨機會，受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，北部空品區位於下風處，局部地區短時間可達普通等級；中部沿海地區在強風吹拂下可能出現地表揚塵現象，影響程度視降雨而有所變化。

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