罷工落幕 王浩宇爆料：桃產總幹部曾拿政府補助款出國玩

2019-07-07 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市產業總工會底下的桃園市空服員職業工會對長榮發起突襲式罷工，造成數十萬名旅客權益受損，但也終於在本月6日勞資雙方成協議，罷工正式落幕。而針對這次的罷工行動，贊同與反對人都不少，其中桃園市議員王浩宇近日便直批工會的操作粗糙，一點也沒考慮到空服員的權益，王浩宇更爆桃產總幹部先前曾拿政府的補助出國玩，痛批桃產總表面做一套，私底下又是另外一套，貪得無厭。

王浩宇今天在臉書劈頭質問桃產總：「你們的幹部有沒有拿政府補助出國玩？」接著回憶表示之前有段時間桃產總的人頻到桃園市府門口前抗議，「幾乎是幾個禮拜就來一次，幾乎把市府打成是財團黑手」市府作業一度受影響，讓市長鄭文燦十分頭痛。

王浩宇接著表示，「結果那年我在審勞動局年度預算時，赫然發現有筆預算是桃園市政府讓桃產總的幹部到日本考察（玩）用的...這讓我瞬間感到傻眼貓咪。」王浩宇痛批桃產總：「一面表面上義憤填膺的到市府抗議、營造跟勞工在一起的形象，幹部私下又要拿市府錢補助出國玩是哪招？」王浩宇更直言這件事如果一直不說，對不起自己的良心

。

王浩宇也質疑，桃產總在這次的罷工行動中，分明想透過消費空服員、寄生時代力量來獲取政治利益，「搞勞工運動有點風骨有點格好嗎」？

針對王浩宇的爆料，有網友將其分享到臉書社團「一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels」，呼籲桃產總應當出來正面回應此事，「如果沒有的話請儘速提告！」

有網友呼籲桃產總出來回應王浩宇的爆料，如果是謠言，就應該提告反擊。（圖擷取自「一起陪長榮空服飛翔Fight For EVA Angels」臉書）

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