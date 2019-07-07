校園變水上樂園！ 員林潑水節吸上千市民瘋玩水

2019-07-07 21:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕暑假到了就是要玩水！彰化縣員林市年度盛會「員林親子互動暨消防體驗營」，今日下午2點在員林國小操場熱鬧展開，適逢節氣進入「小暑」，彰化氣溫逼近32度，豔陽高照吸引3千位市民到場玩水，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄等人也拿起水槍跟民眾玩起水槍大戰，消防隊也派駐水車來降溫，水瞄突然往天空一灑，戲水民眾各個淋得落湯雞，開心大笑大呼「好清涼！」

為讓境內移工在異國感受家鄉風俗，及使市民瞭解並融合外來文化，員林市公所與員林青商會合作，連續8年於暑假期間舉行玩水互動活動，頗受好評，但今年梅雨不斷，有民眾擔心是否會受氣候因素中斷，幸好今日天公作美，不少小朋友在吃完午飯後就衝到現場玩水，員林市長游振雄也自備蛙鏡、夾腳拖到場，在他一聲令下「開戰」，宣告夏日來臨。

游振雄猶如孩子王，跳入水池跟小朋友大玩水槍戰，儘管全身濕透也不以為意，他表示，上回在潑水節記者會時受到幼兒園萌軍水槍突擊，沒戴蛙鏡的他只能任憑小朋友攻擊圍勦，這次特別準備蛙鏡，要與小朋友再戰一役，玩到濕身嗨翻，讓他們留下難忘的暑假回憶。

王惠美表示，原本擔心下雨，幸好活動前即時放晴，讓大朋友小朋友都可以放心玩水戰，她也說，看見大家全副武裝，有備而來，決定明年要換上玩水裝，跟民眾玩得盡興。

游姓民眾表示，夏日到了不免想要到戶外玩水，但擔心戲水環境不安全，員林潑水節有大型水池及充氣溜滑梯等設施，戲水氣氛活絡，讓大小朋友都可以安心玩水戰，加上有消防安全闖關遊戲，頗具寓教於樂，不過戲水池2池似乎太少，加上今日氣溫炎熱，等待排隊闖關太久差點中暑。

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