基隆美之國社區 2個月漏水2萬5千噸

2019-07-07 18:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山區復興路的美之國社區，近年水管老舊漏水嚴重，社區494戶用戶2個月漏水2萬5500噸，影響路基安全，立委蔡適應和自來水公司第一區管理處今天召開說明會，水公司初估改善設施需2400多萬元，目前推動高地老舊社區供水改善計畫，政府補助70%經費，希望住戶能凝聚共識。

據指出，美之國社區興建已經有20年，社區經常漏水，根據水公司一區處常計，社區住戶494戶，每期2個月漏水高達2萬5500度，每戶住戶每期分擔約52度的費用。住戶向立委蔡適應、市議員張秉鈞陳情。

蔡適應今天與張秉鈞、水公司及市府人員在美之國社區召開說明會。張秉鈞說，美之國社區近幾年來常常不定期漏水，影響路基、房屋地基安全，希望聯合中央、地方政府一起來解決。

水公司第一區管理處估計，汰換管線、機電設施、監控設施和配水池等，初估約2440萬元，一區處與蔡適應推動高地老舊社區供水改善計畫，由政府補助70%、用戶負擔30%，未來交由自來水公司代管，代管費隨水費徵收，目前還在行政院核定中。社區的土地使用同意和代管問題，就需要請社區管委會透過住戶區分所有權人大會，來凝聚共識。

蔡適應表示，未來會持續的督促行政院早日通過高地供水改善計畫專案經費，讓中央和地方一起解決高地社區供水問題。

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