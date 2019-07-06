強勢＞轉弱＞妥協＞各退一步 長榮罷工總算落幕

2019-07-06 23:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕超過半個月的長榮航空空服員罷工行動，因為「苦行」隊伍前進總統府、蔡英文總統開口呼籲長榮資方「應對員工保持珍惜、疼愛的心情」，讓桃園市長鄭文燦有了介入斡旋的著力點，才讓勞資雙方的僵局發生微妙變化，終於順利簽定團體協約，讓罷工落幕。

長達17天的罷工，讓平日被稱為「公主」的罷工空服員非常疲憊，但她們每天仍照表到罷工棚值班，除了爭權益，也盼為全國勞工樹立勇於「反威權、爭尊嚴」的模範。

然而6月20日，空服員突襲罷工後，資方快速因應，安排地勤人員協助旅客簽轉、提前宣布取消航班等，短短3天就消弭了大部分旅客對長榮航空的抱怨，讓空服員「癱瘓航班」的重要談判籌碼，頓時大為貶值。

長榮航空總部每天會有逾200趟次的交通車進出，6月20日當天空服員發起罷工行動之際，雖一度佔據總部大門、癱瘓進出，最終仍妥協在旁設置「罷工棚」，而讓開一條車道。連「癱瘓長榮航空總部」的籌碼都未能握住，勞方自此開始處於劣勢，連工會幹部都坦言：「我們現有的談判籌碼，就是空服員的團結與勇氣！」

航空業罷工茲事體大，嚴重影響旅客權益，長榮資方的態度也相當強硬，罷工前勞資雙方可以坐下來好好談，一旦罷了工，絕不能因罷工壓力而屈服，否則其他集團員工起而效尤，那要面對的罷工恐怕層出不窮，沒完沒了。

因資方始終維持強硬的態度，讓罷工棚內的氛圍也一天天出現微妙變化，從人數的減少、士氣的起伏，都能看出端倪。試圖衝撞資方威權的空服員主戰派一再碰壁，包括投票決定「同意，於簽訂團體協約後，配合工會指示終止罷工」與兩次協商破裂，這也讓工會幹部們一度大嘆「錯估形勢」。

欠缺談判籌碼的空服員們，數度寫公開信給蔡英文總統，5日更發動「苦行」隊伍走30餘公里前往總統府陳情，成功引起蔡英文關注並呼籲長榮航空公司應對員工保持珍惜、疼愛的心情，來處理最後這一個階段要處理的事情。

蔡英文開口後，勞資僵局迅速發生微妙變化，從交通部、勞動部，甚至桃園市政府與正文燦，都有著力點能更積極地介入勞資協商，讓態度強硬的資方與幾乎沒有退路的勞方，或選擇讓步、或選擇妥協，才終於能趕在桃園市長鄭文燦出訪前簽定團體協約，讓空服員罷工行動順利落幕。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法