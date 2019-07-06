林志成再嗆聲「5秒打趴」 館長5字+一張圖曝心聲

2019-07-06 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢昨（5日）接受55歲的前健美國手林志成約戰，結果卻等不到人，讓他怒嗆要把林打到滿臉血。林志成得知消息後再嗆「不用18秒，5秒就能把他（館長）擊倒！」事後館長則在臉書寫下5個字做出回應。

林志成昨表示，他不滿館長常在直播中開黃腔、罵髒話，還挑釁中國，因此決定向館長單挑比拳擊，還嗆「18秒內絕對把對手打趴」、「不然我從今以後退出運動界！」館長爽快接受挑戰，強調會等他到今天凌晨2點，最後卻等不到人，讓館長相當不滿，在臉書怒嗆會等他到今晚8點，還會讓18秒，揚言將林打到滿臉血、斷腿。

據《三立新聞網》報導，林志成受訪時再公開嗆聲「不要戴手套」，強調要打就要在大眾擂台上打，「在大眾面前贏了才風光」，不要躲在健身房裡，狠嗆館長：「不用18秒，5秒就能把他擊倒！裁判哨聲一響，雙方不逃避對打的情況下，5秒就能把館長幹掉」。

林志成還透露，他會開記者會通知館長何時比賽，要他報名參加，最後還不忘再嘴一波嗆，「館長不知死活，白目，真的打，5秒他就倒了」。

對此，館長在臉書表示「浪費我生命...」，還貼出一張改編自電影《唐伯虎點秋香》的合成劇照，裡面的台詞「為什麼世界上有這麼多無聊的廢物」，似乎藉此回應林志成最新的嗆聲。

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