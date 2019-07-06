南迴公路年底通車 蘇揆允增撥23億元工程經費

2019-07-06 14:15

［記者陳彥廷／屏東報導］行政院長蘇貞昌今天視察貫穿台東、屏東的唯一要道台9線南迴公路拓寬工程，交通部長林佳龍當場承諾今年12月20日就能通車，蘇貞昌也當場允諾公路總局所提出逾23多億元的修正計畫經費，堪稱是雙東的「耶誕大禮」。

南迴公路是台灣西部往東路的重要交通幹道，目前正在進行「草埔、安朔」段的隧道施工，是近期國內最先進且最長的工程，屏東縣長潘孟安、政委吳澤成、立委莊瑞雄及周春米及行政院發言人Kolas Yotaka都到場，見證這個對屏東人影響重大交通工程。

蘇貞昌指出，他曾任屏東縣長，深知雙「東」人都期待一條更方便、安全、快捷的道路往來台東，南迴公路拓寬改善工程設計優越，從草埔到台東全線4線道，是準快速道路，完工後不僅比原道路少了5公里，屏東、台東車程往返時間更縮短30分鐘，遠看就是蜿蜒山中的巨龍，非常壯觀。

行政院和交通部則分別帶來「耶誕大禮」，林佳龍指出，經過工程團隊的加速施工，訂於今年12月23日就能完工通車，至於蘇貞昌看到簡報中修正計畫有增加預算23.24億元，熟悉業務的他，還特別要把工程人員翻出這頁簡報，經詢專業意見，當場就說「現在就核定這筆錢」，當場的工程人員立刻鼓掌。

交通部官員則說，為提升用路品質，2011年起持續推動南迴公路拓寬，交通部工程除拓寬既有路網「香蘭－金崙」、「金崙－大鳥段」兩個路段，並以隧道、高架等不同方式避開地質脆弱區域，新建「安朔－草埔」路段。道路拓寬將使車流更順暢、行車更安全，工程並結合自然景觀、融入山海景色，是屏東與花東地區觀光必經之路，沿途風光也將成為觀光亮點。

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