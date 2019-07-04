莿桐10號道路動工拓寬 往返斗六、斗南、虎尾、西螺更便利

2019-07-04 13:32

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉對外交通動脈10號道路拓寬工程今天正式動土，將由原來的5米拓寬至10米，由市區連接外環路，完工後民眾往返斗六、斗南、虎尾、西螺將更便利。

立委劉建國表示，莿桐鄉公所為利於莿桐都市計畫區東側區域發展，充分開發土地，規劃將10號農路拓寬，貫通市區至外環道路進而連接雲52線，打通東北側交通要塞，計畫總經費4500萬元，中央補助款2747萬元，地方配合款1753萬元。

劉建國表示，早在84年營建署就已通過莿桐都市計畫第二次通盤檢討，將進行莿桐鄉9號、10號道路開闢計畫，但經費遲遲未有著落，經前鄉長廖秋蓉及公所團隊以兩年時間提出9號及10號道路開闢計畫，莿桐9號道路開闢工程於104年12月得到營建署核定，而10號道路開闢工程終於也在107年3月23日獲得中央補助款。

承包廠商順碁營造董事長林永松表示，計畫路線工程起點由莿桐鄉埔子村福德正神廟旁，工程終點於鄉道雲52線，開闢工程將貫通市區至外環道路進而連接雲52線，打通東北側交通要塞，配合目前已完工的9號12m計畫道路，未來將完成莿桐鄉都市計畫區東北區主要道路。

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