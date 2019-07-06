07/06 各報重點新聞一覽

2019-07-06 06:11

自由時報

空服員找小英陳情// 長榮籲 正視外部工會煽動罷工

長榮空服員罷工今天進入第十七天，昨天罷工空服員從桃園苦行到凱道找蔡總統陳情，長榮航空昨晚回應，感謝總統關心，但點名桃園市產業總工會（桃產總），直指桃產總旗下外部工會介入罷工，也希望設立罷工預告期，降低對無辜旅客的衝擊。

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環署明年續補助 老機車換新最多5千

老舊機車趴趴走，排放廢氣對空氣品質影響大，環保署研擬目前排放標準一到四期、八百萬輛老舊燃油機車的車主若願意「汰舊換新」，明年起淘汰舊車同時換購電動機車或符合最新環保標準的七期燃油機車，重型機車每輛補助五千元、輕型三千元。

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又傷兩警 毒蟲拒檢駕車撞

鐵路警察李承翰因公殉職，國人同感不捨，才隔一天，竟又發生警察執勤重傷事件！顏姓毒蟲疑似吸毒又酒駕拒檢，衝撞追捕的警車，警車失控撞擊路邊燈桿，車頭幾近全毀，造成雲林縣警察局虎尾分局馬光派出所四十六歲警員陳政和重傷，疑因腸破裂內出血在加護病房接受治療，另一警胸、頸部挫傷。

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聯合報

綠才修完國安五法 接著...將嚴格規範「中共代理人」

完成「國安五法」修法之後，蔡英文總統昨天透過臉書宣示，立法院下個會期還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

九合一「輕率選務」 監院糾正中選會

針對去年九合一選舉投票日諸多亂象，監察院通過對中選會糾正案。監委張武修昨天表示，投票當天下午四時以後，還在排隊等候投票的投開票所還有六一九一所，占全體百分之卅八點九七，中選會未詳慮公投成案門檻降低，可能大幅增加選務並造成投票亂象，有重大違失。

中國時報

兩岸交流全面關閉

繼「國安五法」相關修法，蔡英文總統昨在臉書宣示，立法院下個會期，將努力完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。由於所有法人、團體都列入規範，且涉危害國安定義不清，等同民間交流也全列管，也引來全面關閉民間交流的質疑。

劉結一強調 一家人要幫一家人

雙城論壇柯劉會5日壓軸登場，10分鐘的公開會面中，國台辦主任劉結一拋出「一家人要幫一家人」，持續推動兩岸關係走近、走實、走好；主張兩岸一家親的台北市長柯文哲則說，也許政治上有隔閡，但有交流就有善意，自己主張「五個互相」，就算沒真正解決問題，也能增加彼此的信任。

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