又傷兩警 毒蟲拒檢駕車撞

2019-07-06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕鐵路警察李承翰因公殉職，國人同感不捨，才隔一天，竟又發生警察執勤重傷事件！顏姓毒蟲疑似吸毒又酒駕拒檢，衝撞追捕的警車，警車失控撞擊路邊燈桿，車頭幾近全毀，造成雲林縣警察局虎尾分局馬光派出所四十六歲警員陳政和重傷，疑因腸破裂內出血在加護病房接受治療，另一警胸、頸部挫傷。

疑拉Ｋ酒駕 警車遭撞失控

顏姓男子疑似拉Ｋ又酒後駕車，昨訊後被依公共危險及妨害公務等罪移送，檢方訊後聲押獲准。因查扣Ｋ他命未達廿公克，處以行政罰，顏男是否毒駕，待驗尿結果再論處刑責。

雲林縣虎尾分局大屯派出所警員鄭茂志、劉家瑋四日晚間執行巡邏勤務，發現一輛小轎車偏離車道行駛示意停車，廿五歲的顏姓駕駛拒檢駕車逃逸。

虎尾分局馬光派出所警員陳政和駕駛巡邏車與副所長吳坤敏支援圍捕，顏男為躲避追緝，不斷蛇行衝撞陳員的警車，晚間十點十分警車遭顏的車衝撞後，失控撞擊路邊燈桿，顏的車則自撞馬路中央分隔島，隨即被支援警力逮捕，警方在顏身上起出Ｋ他命重○．六四公克且酒測值○．三二毫克，警車車頭被撞得幾近全毀，慘不忍睹。

一警腸破裂 一警胸、頸挫傷

虎尾分局長郝心誠指出，兩名員警送醫，副所長吳坤敏胸、頸部挫傷，意識清醒，無生命危險，昨返家休息。陳政和因雙臂挫傷、腹部疼痛且嘔吐，起初還要帶嫌犯回所偵訊，後因腹痛加劇還休克，不排除腸破裂造成內出血，漏夜轉送台大醫院雲林分院斗六院區緊急開刀救治，尚在加護病房接受治療，親友及同事紛紛送上祝福，盼他早日康復。

鐵路警察英勇殉職後，總統蔡英文事後要求警政署做到「增加警力」、「檢討裝備」 ，雲林縣長張麗善昨上午由雲林縣警察局長黃勢清、虎尾分局長郝心誠等人陪同慰問員警及家屬，除請台大醫療團隊全力救治，並提醒大家執勤時務必注意自身安全。

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