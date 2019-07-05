自稱代表「中國」 雲林前健美國手約戰館長嗆：18秒打趴

2019-07-05 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒近日向「館長」陳之漢下戰帖單挑，引起兩岸網友熱議，沒想到雲林縣前健美國手林志成也加入戰局，聲稱將在10月中舉辦格鬥大賽，還向館長約戰，嗆聲「18秒內絕對把對手打趴」。

綜合媒體報導，今年55歲，健身資歷超過30年、曾獲得全國健力10連霸、全國健美16連霸以及「世界終極格鬥王」6連霸的雲林縣褒忠鄉前健美國手林志成，看到中國拳王練喻軒向館長約戰，自己也忍不住也來參一腳，決定插隊先向館長下戰帖比拳擊。

林志成說，因為看到館長常在直播中發表攻擊性的言論，又常常說髒話，且多次挑釁中國，讓他看不下去，所以決定對館長下戰帖。林志成也認為，館長說出場費要收一千萬美金，根本是在侮辱台灣人，所以他要先辦一場和館長的國際級世界擂台格鬥PK賽，他還嗆聲，會在「18秒內絕對把對手打趴」。

據《ETtoday新聞雲》報導，林志成的挑戰書中也可見，他自稱「代表中國、台灣兩岸和平統一甲方」，挑戰「陳之漢兩岸不統一乙方」等文字。對此，館長稍早也在臉書回應，我今晚剛好有時間，半夜2點前我在林口館，打個對打MMA規則，到場需簽同意書身體受到傷殘，死亡意外均與本館跟本人無關」。

館長還嘲諷，林志成今晚不敢來以後就別說話了，怎麼一堆這種出張嘴巴想紅的。

相關新聞連結：

接受林志成挑戰！館長：出張嘴想紅？ 我等到兩點

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法