在海拔3850公尺守護大家！玉山氣象站紀錄片超感人

2019-07-05 20:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕「遠離人群‧卻緊緊繫著人群」，位在玉山國家公園北峰山頂上的玉山氣象站，成立至今已76年，由知名導演楊湘文為氣象站拍攝的紀錄短片，訴說海拔3850公尺全台最高的氣象站，扮演高山守護者的角色，透過觀察氣象，讓人們可以安全的進出山林，影片呈現氣象站的點點滴滴，相當感人。

影片主角是擔任觀測工作超過20年的謝新添，每天「從雲之上開始」，清晨5點就得起床記錄、上傳氣象資料，不分晴雨、冰雪，直到晚上9點完成最後一次記錄，不只考驗氣象人的紀律與堅持，還得承受離群索居，甚至冰天雪地的極端環境。

紀錄片以「一段碎石坡後的北峰一號」為開頭，點明氣象站是附近唯一有人住的地方，門牌號碼「南投縣信義鄉玉山北峰1號」，也成為氣象站獨一無二的印記，不過因郵差無法每天爬山送信，因此氣象站的通訊地址是在嘉義。

玉山氣象站表示，雖然該站地處偏遠山頂，遠離人群，但收集的天氣資料，卻緊緊繫著人群，不論日常工作、登山、訓練、救援等，都必須仰賴第一手天氣資訊，作為工作開展的參考，像是海鷗直升機，或是黑鷹直升機的訓練或救援工作，都必須配合天氣才能進行。

站內則有3名同仁每月輪班一次，每回都是徒步爬上山，早上7點前從玉山園區塔塔加登山口出發，步行約8至9小時才能到達氣象站，要勝任氣象站的工作，確實要有極大的熱忱與堅持，而待在山上最美的回報，就是大自然千變萬化的日月星空與晨昏雲海，玉山氣象站就是這樣遙遠又關鍵的存在，守護這片山林與人們。

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