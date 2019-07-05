爭議22年！淡北道路環評 須補交通衝擊分析等資料再審

2019-07-05 20:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕爭議22年仍未解！淡北道路今回到專案小組審查，新北市府依據環評結論提出許多補充資料，但正反意見仍然爭辯激烈，而審查期間被謾罵的環評委員也多次重申並未刁難開發案。全案經過3小時審查，專案小組最後經過投票，裁定補件再審，一度只差臨門一腳的淡北道路還要再等等。

2個月前遭環評大會發回專案小組再審的「淡水河北側沿河平面道路」，今於環保署進行專案小組第3次初審。著眼於改善台二線交通問題，1996年起陸續已提出全線高架、拓寬等方式，但都沒有結果，大約10年前由當時台北縣府提出平面進行，2011年有條件通過環評，後遭環團提告，2013年環評結論被撤銷。

2015新北市府重起爐灶，進入較嚴謹的二階環評，雖然各方對於此道路開發仍意見分歧，在歷經2次專案小組審查後，去年底獲得初審通過，但在今年3月的環評大會中被要求補件再審，期間環評委員甚至遭受電話、信件騷擾謾罵，環保署還為此提出譴責，而該案在5月的環評大會以表決5比5票數被要求退回專案小組。

今日會議正反意見交鋒不斷，支持此案的立法委員呂孫綾表示，淡水只有一條聯外道路，上下班及假日都有壅塞問題，而且因應淡海新市鎮發展，淡北道路事實上有迫切需要；另有淡水居民表示，台二線交通壅塞嚴重，每天淡水坐公車到五股上班要2個半小時，而且若因壅塞物料進不來，也不可能發展在地就業，而且淡水很多地區很多地方沒公車，必須騎車開車，無法套用大台北便利的交通運輸系統，呼籲各界應該還給淡水一條安全救命道路。

反對民眾也不甘示弱，舉出北宜高開發前後，車流量被嚴重低估，增加比例超過百分之百，證明道路興建只會引來車潮。有民眾並質疑，車輛增加，空污量也必然會增加，此外還有淹水頻率變高、阻礙景觀、文化資產等問題，有居民也質疑，明明有更好的方案，為何執意開闢這條道路。

曾遭受支持民眾批評、攻擊，有多名環評委員今在會議上強調，並未對於興建道路刁難，造成交通壅塞實際上是涉及土地利用、容積獎勵等根本問題。有環評委員就質疑，是否有這條道路就不會再塞車了？救護車就能來去自如？也有委員認為，報告書許多數字兜不攏，只拿對自己有利的數字，且附近三角斷層未見詳細資料，更沒有看到風險評估，也建議要以公共運輸導向思考這條道路。

由於仍有問題未釐清，環評委員在閉門討論時，對於要「補充資料再審」或是可以「補充資料後直接送大會」，2項意見僵持不下，最後3票贊成須再審，2票認為可補資料送大會，最後決定新北市府應補充包括雙北交通衝擊分析、檢討車道配置及相關措施、高乘載管制及匝道儀控策略、防鳥擊措施、紅樹林生態及環境檢測等等等資料，擇期再開第4次會議。

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