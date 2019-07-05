環狀線中和站周邊機車格已完工不給停 會勘確認明開放一半

2019-07-05 15:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環狀線第一階段新店到新莊即將於年底啟用，沿線捷運車站周邊設施也陸續完工，立委江永昌接獲民眾投訴，指捷運中和站周邊道路機車格約140多格均已完工多時，但卻以柵欄阻隔未開放使用，江永昌今天邀集相關單位會勘，新北市捷運工務局同意6日先開放一半，提供民眾停放機車。

江永昌說，新北市汽機車停車空間嚴重不足，環狀線施工期間，也造成沿線道路路幅縮減，影響交通及民眾車輛停放，如今路側的機車格工程均已完工，施工單位卻仍禁止民眾停放，對於這樣的都市怪象，讓人摸不著頭緒，他邀集負責施工的台北市捷運局、新北市捷運局、交通局等單位共同研商。

台北市政府捷運工程局人員表示，此處是環狀線CF650區段標之CF651B施工標，範圍是環狀線板新站、中原站、橋和站、中和站，即板橋區板新路一直到中和區中山路，全長約2公里，正在進行人行道復舊工程，含設置路邊機車格，但尚未全部完工、驗收，另外因大型機具考量安全，需放置在機車停車場內，所以才沒有開放停車，還請民眾諒解。

江永昌指出，工程其實多已完工，剩餘少部分有缺失待改善，而非機車格有問題，考量施工廠商有大型機具擺放的需求，可先暫緩部分停車格開放使用，但應將安全無虞的機車格開放使用，改善停車問題，經各單位會商研議後，決定6日先開放中和站周遭約60個機車格，對舒緩機車停車有助益。

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