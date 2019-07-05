大學生拍攝龍崎故事 打造農村自媒力

2019-07-05 14:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市的龍崎，位處偏遠，資源貧瘠，崑山科大師生團隊深入探查，結合實作課程，協助經營社區臉書粉絲專頁，並拍攝主題紀錄影片，透過網路平台，讓更多人認識當地，成功打造農村自媒力。

崑山科大公共關係暨廣告系承辦水保局農村實踐共創計畫 ，結合視訊系師生進駐龍崎，聯手規劃系列實作課程，探索當地文化、歷史與產業，並運用所學的專業技能，拍攝影片，在網路為社區發聲。

校方強調，龍崎是全市人口最少的行政區，青壯年外移嚴重，公部門資源有限，需要各界投入更多關注，藉由社群平台的經營，可增加能見度，提升自我行銷的效益，對於地方特色的推廣，幫助很大。

計畫執行前，學子們對龍崎感到陌生，因此校方先辦理青年踏查活動，走訪老街、虎形山、竹炭故事館、牛埔泥岩水保園區等特色景點，對於當地的觀光動線，有初步的認識。

師生團隊也透過竹編的體驗，以及鳳梨田的參訪，深度瞭解當地特色產業，並構思主題或重點，進行拍攝記錄。

團隊規劃了「崎人逸事」、「崎地探索」、「崎文共賞」等3大主題，挖掘、拍攝特色的風土民情，協助社區自媒體經營，共同為推廣農村的發展盡份心力。

目前所拍攝的主題影片，已全數剪輯完成，近期內將陸續分享龍崎社區自媒體平台「崎聚」FACEBOOK粉絲專頁，校方歡迎喜歡關注農村議題的民眾，可以多給予鼓勵。

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