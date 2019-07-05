基隆中正公園設起重機造型電梯還有天空步道

2019-07-05 13:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市要將郵輪客及觀光客帶上中正公園，將設置2座很有特色的電梯，其中位在舊二分局的電梯以港口起重機為造型，有海的意象，同時設有「天空步道」；另1座則是在信二路防空洞裡設電梯。這2座電梯已完成發包，預計8月會動工，明年底完工。

市府近年逐步整理中正公園景觀，希望把郵輪客和廟口夜市的觀光客，透過義二路舊二分局和信二路防空洞這2座電梯，帶引上中正公園。

這2座電梯很特別，義二路舊二分局靠港邊，是以港區吊貨櫃的橋式起重機為造型，主體柱高約58公尺，橫向的天空步道約600公尺，分為兩層，上層是露天平台，室內玻璃帷幕也設有眺望海港的觀景區。

都市發展局長徐燕興說，基隆港東岸旅運大樓正在整建，完工後外觀是1艘郵輪，和義二路的起重機電梯相距不遠，很有海港味。

另1座電梯是在信二路防空洞裡，這座防空洞很有歷史，將在防空洞裡鑿井設透明的圓形電梯，約3層樓高，可以直通忠烈祠前方的平台。徐燕興說，防空洞是基隆的特色，委託相關單位進行防空洞再利用的調查工作，信二路防空洞很有發揮的空間。

徐燕興說，這2座特色電梯已經發包了，預計8月左右動工，明年底完工，市府團隊還會做義二路商圈再造，把港區、廟口和中正公園串連起來。

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