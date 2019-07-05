百貨搶攻暑假商機 親子體驗營互動展及美食應戰

2019-07-05 00:19

〔記者張忠義／高雄報導〕迎接暑假來臨，百貨業者瞄準商機，紛紛推出暑期親子體驗營、機器人主題展與各式展覽及美食優惠活動，要吸引消費者上門。

新左營車站店推出「我的暑假攻略」，有復古機器人主題展與古早味柑仔店，可以認識各式功能的機器人，甚至還有2公尺高機器人，還有不同類型及功能的羅伯特，讓親子一起穿越回到小時候，創造共同新回憶，同時更規劃了系列親子活動，像是廢材機器人大賽、手作義大利麵、疊杯教學等，有體驗、有學習互動。

同時還引進獨家人氣貼圖「反應過激的貓」主題網美拍照區，包含有可大拍特拍的網美拍照區，還有獨家限量「反應過激的貓」環保吸管組，7月4日起環球APP會員，只要扣除5點點數就可獲得，超實用符合7月起的限塑政策，還可以一起做環保。

夢時代陸續推出「夢遊休眠動物園」、「成功體育文具60周年展」、「樂高盒你這樣玩」、「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」及「翻轉動漫祭」五大展覽，並引進「藏壽司」、「大河屋」、「拉拉熊咖啡廳」、「拉拉熊茶屋」、「八月堂」及「祥富水產」6家餐飲品牌，讓民眾吃喝玩樂一站滿足。

「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」台灣最終場將於7月13日登場，安排3.5公尺高雪白熊大、兔兔極地冰雪屋、熊美佐岸咖啡館等可愛拍照場景。

夢時代表示，許多餐飲品牌看好購物中心的集客效益，紛紛插旗進駐賣場，以迴轉壽司為例，原就有爭鮮及壽司郎兩大品牌，藏壽司也在6月加入。7月1日拉拉熊咖啡廳及拉拉熊茶屋、7月2日八月堂將在購物中心快閃到9月1日止。

新光三越高雄左營店舉辦「小餓魔的貪吃派對展覽介紹」規畫5大派對，，邀氣球人打造生日派對，用兩萬顆粉嫩色系的氣球製作成的生日蛋糕加上飄在空中的百顆黃色笑臉氣球。展區還跟可樂果合作推出夢幻FRIDAY NIGHT，將600包的可樂果布置在現場，馬可龍色系非常夢幻，展示到7月19日。

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