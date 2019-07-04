竹北環北五叉路口改善工程 車行地下道擬改為高架橋

2019-07-04 23:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市環北路與中山路路口道路交通改善工程，可能有變化！竹北市公所說，原規劃的車行地下道，經地方建議擬改為高架橋道路，將儘快向內政部營建署討論後定案，以期避開圳路、管線改道等問題，同時可縮短交通黑暗期，早日改善交通壅塞窘境。

竹北市通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會五叉路口，尖峰時段車流量大，竹北市公所向營建署提案，建議將縣政二路連結環北路的內側車道，改建為車行地下道，工程總經費約2.37億元，初步獲得同意；不過，3日晚間在竹北里集會所召開的地方說明會，促使計畫內容可能轉變。

竹北市長何淦銘轉述，與會者多支持改善五叉路口交通，但對於原車行地下道的規劃，因不少民眾擔心淹水問題，加上在地居民提醒，新社圳流經十興路、中山路穿越縣政二路，圳路必須改道，加上高壓電纜線、光纖、瓦斯、自來水等管線得遷移，都是一大工程，不僅考驗工程技術，開挖、遷管也都可能拖延工期。

民眾建議改建高架橋道路，除了可避開上述問題，還可縮短工期，節省經費，更重要的是減輕交通衝擊，只在現地施作橋墩，鋼構橋梁可另地打造，完成後再現場組裝，且施工期間仍可維持雙向車道，工區範圍較小。

何淦銘說，高架橋同樣是在縣政二路接環北路施作，兩側主要為公園、學校和公有地，與社區民宅有段距離，用地取得及景觀衝擊較無問題，橋上並建置隔音牆來減輕噪音影響。公所將儘快向營建署說明，順應民意改建高架橋道路，並爭取在年底前完成規劃設計，屆時會再召開工程說明會。

這場說明會有近百人出席，市代和縣議員20多人到場關心。前市代許育綸建議，重大計畫如欲改變，應慎重以對提前向鄰近社區廣為說明，以免施工後才遇阻撓，而徒增困擾。

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