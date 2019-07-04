藝人梁佑南母女關懷植物人 邀粉絲認餐券助消防設備

2019-07-04 18:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市十三式氣功太極拳協會理事長朱兆楠、藝人梁佑南與女兒方琦，今天連袂到創世新店院當志工及關懷植物人，在護理人員引領下，梁佑南與女兒協力將無法行動的植物人移下床坐輪椅，透過空間轉換，增加感官刺激，也希望大家一起用行動支持植物人消防安全議題。

朱兆楠與梁佑南、方琦母女檔，小心翼翼合力搬動植物人身軀，鋪上移位帶，將體重41.2公斤的植物人陳小姐，從床上安全地移至輪椅，看似簡單的動作，連專業護理人員都要花５分鐘以上，相當耗時及費力，梁佑南說，她的媽媽失智住在安養中心，所以很重視安養院的安全，她今天幫忙移動一位植物人下床就耗上很多時間，很難想像創世安養院一旦發生火災，短時間要疏散所有院民，對安養院工作同仁是多大的考驗。

創世新店院有14間寢室、62位植物人，若發生火災，要在短時間疏散，實屬困難。因此，將安養院內寢室升級，使每間房成為就地避難空間，延長黃金救援時間，刻不容緩！為籌募消防安全升級經費，新北市十三式氣功太極拳協會將於7月20日（六）晚上6點，於新店豪鼎飯店辦理「愛消防˙傳平安」愛心餐會，所得全數用於創世安養院消防經費，當日除了梁佑南母女檔外，還有呂薔、應蔚民等藝人參與公益演出。

主辦單位預計席開50桌，尚有15桌亟待認助，盼企業及社會大眾發揮愛心，每張餐券1千5百元或多人合捐一桌1萬5千元，亦可二次公益轉贈予植物人家屬，愛心專線：（02）8667-6515轉18。

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