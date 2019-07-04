火車刺警案》台警團體︰迷信奪槍奪刀訓練是錯的

2019-07-04 16:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵自強號列車昨日於嘉義站發生鐵路警察遭乘客持刀刺死情況。台灣警察工作權益推動會監事黃約農表示，政府除惋惜外，還有很多事情可以做，檢視現行制度是否有問題，推動會提出檢討教育訓練課程、裝備完善、改為雙備勤、事後公開調查檢討、落實司法改革國是會議決議等5項訴求。

黃約農表示，今日要強調，嘉義鐵路警察殉職案，不應該只是警政署爭取因公殉職認定，家屬感恩戴德戲碼，更應該檢視現行制度到底有什麼問題。他認為警界現在的訓練模式迷信奪槍、奪刀術，這種錯誤訓練，會導致第一線員警在現場做出偏離現實的錯誤判斷，導致遺憾事件發生。

另外，員警裝備方面，認為面對歹徒時，用槍時機都是要個案判斷，不使用槍枝可能就是要空手奪白刃，但不是每個人都是武林高手，呼籲應讓員警在槍枝與赤手空拳之間，應有辣椒水、電擊槍等裝備來因應各種狀況。

鐵路警察預算員額近年都是682名，黃約農說，隨著大眾交通建設規模增加與複雜化，人力不足問題也越來越嚴重，才會出現有1人備勤，遇事單人處理的情況。如果能夠雙人備勤，遇事雙人出勤，多一雙眼睛觀察現場狀況，相信能降低發生意外的風險。

對於司法改革國是會議決議中，關於警察權益的改革兩案－警察教育訓練委員會、警政績效管理委員會，黃約農表示，只有第一線人員才知道，各種環境需要什麼訓練，不能讓警政署閉門造車，要求讓台警工作權推動會參與其中。最後，則是呼籲這次事件應展開安全與衛生防護的調查與檢討，同樣讓推動會參與。

台灣鐵路產業工會秘書蕭農瑀表示，基層一直以來都反應，列車長在車上遇到肢體衝突，只有一根木棍可用，且木棍平時都放置於列車長室，難道發生事情當下還能跟乘客說等一下，讓他先去拿木棍嗎？所以配置木棍根本是緩不濟急，呼籲台鐵局能為列車長配置最基本的防身噴霧。否則台鐵列車長遇到困難，就只能通知下個停靠站人員，並尋求鐵路警察協助。

另外，台鐵列車長在車上與旅客發生的衝突，大多來自於查票、補票，蕭農瑀表示，若台鐵局能嚴格執行要有車票才能進站搭車，不要再先上車後補票，相信就能避免很多衝突。

台警工作權推動會今日5項訴求，包含第1，對於教育訓練的課程規劃、落石狀況全面檢討。第2，對於現有裝備、裝備使用應促進教育與令裝備完善化。第3，勤務規畫方式應調整為雙備勤，減少單景服勤狀況，並增加員額編制、改善廳舍。第4，落實司法改革國是會議決議關於警察權益的改革兩案，警察教育訓練委員會、警政績效管理委員會，本會要求參與委員會章程制定過程，並要求資訊公開並落實基層參與。第5，對這次事件應切實展開安全與衛生防護的調查與檢討，且本會要求參與本次調查。

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