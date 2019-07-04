未申請爬黑山 22歲登山男遭開罰

2019-07-04 15:07

［記者王峻祺／花蓮報導］22歲呂姓男子未經申請入山許可，逕自攀登太魯閣國家公園奇萊山，2日行經奇萊北峰返途往成功山屋行進時迷途，又不慎摔傷，警消獲報上山救援，今中午順利下山。太魯閣國家公園管理處表示，呂男爬「黑山」行為，已違法國家公園法，將處以新台幣3000元罰鍰。

花蓮縣消防局指出，2日上午9點多，接獲太管處轉報，22歲呂姓男子獨自登攀太魯閣奇萊山，行經奇萊北峰西側海拔約2839公尺時不慎摔傷，導致門牙斷裂，無法進食等傷勢，意識清楚可行走，呂男原地等待救援。

花蓮消防局指出，第一梯次出動警消5名、太管處巡山員2名、保七第九大隊員警一名趕往山區搜救，2日晚間7點半左右，搜救志工已尋獲呂男，並就地紮營協助保暖及補給飲食；3日上午7點拔營後撤，由於呂男身體狀況不佳，搜救人員下山進度受到延誤，直至今日中午才抵達山下。

太管處指出，經調查發現，呂男未申請進入園區內的生態保護區，爬黑山行為已違反國家公園法，將處以新台幣3000元罰鍰。花蓮消防局災害搶救科也表示，呂男若沒有具備初級救護技術證照以上領隊，或未投保登山綜合保險，可依「花蓮縣登山活動管理自治條例」，分別開罰新台幣10000元及50000元罰鍰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法