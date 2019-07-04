台、日國寶大師 彭坤炎、赤堀郁彥展漆藝

2019-07-04 15:39

［記者洪美秀／新竹報導］將獲文化部推舉登錄為「人間國寶」的台灣漆藝大師彭坤炎，從事漆藝30多年，多次獲日本林野廳長官賞、日本文部科學大臣賞、日本農林水產大臣賞等大獎，此次與日本同是國寶級的漆藝大師赤堀郁彥在新竹市文化局舉辦交流展，台日兩位國寶級漆藝大師以藝術交流，機會難得。

文化局長黃竫蕙說，彭坤炎是竹市無形文化資產傳統藝術技術保存者、從事漆藝創作超過30年，以獨特堆漆技法聞名，不僅漆藝造型獨特，且線條律動優美、色澤鮮豔，國內外獲獎無數，也到日本、美國等美術館展出大作，這幾年更獲日本林野廳長官賞、日本文部科學大臣賞、日本農林水產大臣賞，漆藝創作與成就讓人讚嘆。

此外，日本漆藝界知名大師赤堀郁彥，雖高齡80歲，依然創作不斷，尤其擅長機械與幾合，並將螺鈿、金箔、不銹鋼等多媒體融入其中，同樣是頂尖的漆藝創作大師，兩人以漆藝交流，從平面展到立體的堆漆展，可說是漆藝交流的極致展出，不管在台灣或日本都難得一見。

文化局表示，赤堀大師擅長將產業園區管路題材設計成幾何化，期許引起共鳴進而減少公害問題，作品具現代感，技藝精堪，曾獲日展特選多次、日展文部科學大臣賞等大賞。且赤堀郁彥從事漆藝60年，二戰之後受到美國文化影響，大部份的器皿和生活用品使用化學漆塗料，轉以漆、不銹鋼、螺鈿、金箔、銀箔等綜合媒材創作，風格跳脫傳統工藝，以現代感、幾何圖案表現宇宙意象。

這次和彭坤炎共同在新竹市文化局梅苑展出，是台、日交流的開端，未來將會有更多不同風格的工藝家來台灣聯展，展期到14日。

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