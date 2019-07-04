本週六來汐止區公所前廣場 聽民歌與音樂會

2019-07-04 12:14

〔記者俞肇福／新北報導〕由新北市政府民政局、文化局及汐止區公所主辦「2019仲夏夜in汐止民歌演唱會及音樂會」活動，將於本週六（7月6日）下午4時起，在汐止區公所前廣場登場，包含李麗芬、王瑞瑜、殷正洋等民歌手將演唱四年級、五年級所熟悉的民歌，歡迎市民朋友一起來聽民歌，回憶當年。

首場由「活力青春秀」揭開活動序幕，7月6日下午4時汐止區公所前大廣場登場，邀請在地學校、社團及藝術文化團體共襄盛舉，各團體使出渾身解術，演出內容精采可期。

7月6日晚間7時則舉辦「仲夏夜民歌演唱會」，邀請民歌世代歌手李麗芬、知己二重唱、殷正洋、王瑞瑜、凃佩岑及施孝榮輪番上陣，民歌陪伴著大家一起成長，對每位歌手唱得每首歌相信大家都非常熟悉，都能朗朗上口，民歌手們將帶領大家重溫校園民歌風華，千萬別錯過。

7月7日（本週日）晚間7時汐止區公所前大廣場「仲夏夜音樂會」登場，表演團體包括「汐止國中管樂團」、「汐止國小弦樂團」、「樟樹國際實創高中管樂團」、「金龍國小弦樂團」、「青山國中弦樂團」、「汐止城市愛樂管弦樂團」以及「狂響管樂團」等，演出項目涵蓋管弦樂及合唱表演，並將透過校際聯盟演出方式，帶來一首首樂曲，邀請市民一同欣賞青少年管絃樂團的演出，歡度不一樣的暑假。

更多活動詳情請上汐止區公所網站 或電洽汐止區公所2641-1111轉分機127。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法