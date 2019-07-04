慈濟醫護走出醫院關懷育幼院孩子健康童年

2019-07-04 11:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北慈濟醫院的醫護同仁，不僅在醫院內扮演照顧病患健康的工作，還與忠義育幼院合作，定期由兒童復健中心主任吳欣治、兒科部醫師王緒斌、社工師楊惠儀與兒科病房護理師前往忠義育幼院，為孩子健康把關。吳欣治說，孩子因原生家庭無法照顧而必須面臨出養的情況時有耳聞，據衛生福利部社會及家庭署資料顯示，2018年兒童及少年的出養人數即達245人，台北慈濟醫院長期關懷社會弱勢，除定期深入偏鄉、義診關懷外，自2013年起忠義育幼院合作，協助院內幼童健康檢查與生長評估。

她表示，早期療育是針對0-6歲的孩子，提供專業醫療、復建或特殊教育的治療，早療介入的時機點越早越好，孩子接受早療原因可分為環境因素、生理因素兩大範圍，因為被忽略、被暴力對待、孩子本身的能力較差，都有可能影響生長及發育，醫護人員藉由檢查，評估院童是否達到同齡孩子的發展標準、是否有生理疾病問題或其他特殊行為及情緒需求可及早介入，將有需要的幼童轉回台北慈濟醫院，儘早接受治療。

台北慈濟醫院與忠義育幼院長期合作，透過兒童健檢協助院方早期發現孩子的身心狀況與需要，育幼院督導黃巧瑜說，孩子會因種種因素如家庭變故、經濟問題來到育幼院，去年忠義育幼院有66個需要媒合出養的孩子，且以2至5歲的幼兒人數最多。

黃巧瑜感謝台北慈濟醫院提供的醫療協助，部分院童出生環境與條件不佳，或有先天性疾病，發展遲緩機率偏高，從生活起居到教養照護上，都非易事，育幼院保育員用愛呵護、加上台北慈濟醫院醫療團隊仔細評估，增加就醫可近性，讓孩子在成長過程中安心又健康。

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