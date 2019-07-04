這個偏鄉「天團」好會唱 他們的成員讓人意外

2019-07-04 08:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島因為設置三軍聯訓基地，居民與國軍的關係密切，軍方除了每年對地方的睦鄰經費，也常受邀到各活動會場當貴賓，八軍團四三砲指部一群年輕士官兵，特別利用訓練空檔組成「天雷樂團」，成功在各大活動會場演出吸引民眾目光，好奇詢問「這團好會唱！哪裡來的？」也認識到國軍弟兄的多才多藝。

從熱門流行歌曲到復古老歌，士官兵組成的「天雷樂團」演出一點都不馬虎，日前在恆春區漁會漁民節活動登台，成功吸引滿場漁民的熱烈掌聲，尤其主唱郭恬君的嘹亮歌聲更是演出亮點，不少社區團體立刻私下邀請前往演出可能。

帶團前往的四三砲指部政戰主任何彥洋指出，「天雷樂團」從2016年成立後，目前由主唱下士郭恬君、吉他上兵鄔易漢、電鋼琴上尉劉亦侑及團長詹禎崴組成，其中劉亦侑還是國軍文藝金像獎作詞作曲獎得主，平時利用訓練之餘的團休閒練習，本都在營區內演出，在參訪賓客建議下，開始到外演出敦親睦鄰，也受到不少好評。

何彥洋表示，目前在軍隊服役不再是早期整天訓練的刻板印象，許多社團活動都能讓弟兄發揮興趣及營外專長，對於國軍募兵有很大助益，能夠了解軍隊內多采多姿的娛樂方式，雖然成員陸續有更迭，但「天雷樂團」在喜愛音樂的弟兄陸續加入下，將會持續在各大活動場子唱下去。

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