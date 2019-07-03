青年創意設計力十足 崑科大師生東京、西班牙頻獲獎

2019-07-03 13:16

〔記者萬于甄／台南報導〕各大專院校雖已開始放暑假，但崑山科技大學仍有不少師生團隊在國際影展、設計賽事上努力，且佳績頻傳，其中視訊系動畫作品《Signal》在西班牙短周影展獲得最佳短片評審團獎；視傳系師生團隊作品《空Mellow-免插電擴音喇叭》也榮獲2019日本JDIE設計創新暨發明展金牌，相當不容易。

動畫短片《Signal》由崑科大視訊系老師劉勇明、學生姚晴文、王秋雯、蔡昱、吳采嬪、陳莉穎等共同製作指導，作品以唯美而抽象的畫面，探討台灣12年國教制度的不完美及自我的反思，並抒發學生在現實生活中的無力感。

崑科大視訊系表示，《Signal》能在西班牙短周影展中，從35部多元類型的入圍影片脫穎而出，證明學生在影像製作上的感染力，能被不同國家的評審與觀眾所認同，該片更獲得羅馬尼亞、奧地利、秘魯、白俄羅斯、德國、義大利等多國大小影展肯定。

此外，崑科大視傳系老師鄭明輝與團隊學生鄭仕鈞、杜星頡、陳思璇、陳巧華等人，以手機使用者為對象，設計可同時放置手機與不插電擴音喇叭《空Mellow-免插電擴音喇叭》，從17國、250件作品中，獲得2019日本JDIE設計、創新暨發明展金牌。

《空Mellow-免插電擴音喇叭》以高品質的擴音效果及亮麗外型獲得評審青睞，鄭明輝表示，現代人手一機，衍生應用的軟硬體設備是創意產品在開發上重要的市場需求指標，作品透過造型、材質的設計，不需電力就可擁有高品質擴音，且商品符合市場需求，才使作品屢屢獲得國內外競賽大獎。

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