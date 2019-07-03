大潭電廠7號機延長運轉 環評初審卡關

2019-07-03 13:02

〔記者劉力仁／台北報導〕擔心電力出現缺口，台電申請大潭電廠7號單循環機組運轉時間展延至2022年底，並承諾引進最新型的氮氧化物燃燒器（LNB）污染減量技術，今天環評初審會議，環評委員要求台電再詳加評估污染物減量程度、分析對於竹苗空品區影響，補件後再審。

大潭火力電廠位於桃園縣觀音鄉大潭濱海工業區，主要供應北部地區電力，廠區裝設有以天然氣發電的6部複循環機組及1部單循環機組，裝置容量合計498.42萬瓩。

2017年6月，政府因應缺電危機決定在大潭電廠增建機組，向美國奇異公司採購2部容量各300MW的單循環的汽渦輪發電機組，裝置為大潭7-1與7-2號機，2單循環機組原先訂2019年運轉，之後改興建為大潭複循環7號機，但台電申請展延至2022年底。

台電解釋，因民營電廠IPP2（50萬瓩）招標案不如預期，加上2018年起台中火力發電廠核可用煤量自2100萬噸削減至2020年的1260萬噸，興達電廠也削減秋冬生煤許可量30％至50％，為銜接電力缺口，因而提出展延。

環保署今天舉行「大潭電廠增建燃氣複循環機組環說書第三次環差暨變更審查結論」專案小組第2次初審會議。台電表示7號單循環機組將引進最新型的LNB技術，108年底改善後NOx排放濃度將可從25ppm降至8ppm，符合環評承諾，後續再裝設選擇性觸媒轉化器（SCR），進一步將NOx濃度由8ppm降至5ppm；還有原計畫環評承諾NOx排放總量可由每年2741公噸降至1713公噸，減量1028公噸，減幅達37.5%。

環評委員認為台電必須更詳實環境衝擊評估、延長營運對苗栗及新竹地區臭氧、PM2.5污染濃度增量程度及影響也要再釐清，還有變更後生水儲槽總量存也需要確認，要求台電補充資料再審查。

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