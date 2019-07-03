就是今天！暑假台南水域遊憩免費體驗 報名要快

2019-07-03 09:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2019年台南市水域遊憩體驗活動」將在7月13日到10月20日，在虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園、天鵝湖公園及德元埤荷蘭村登場，免費體驗，今（3）日中午12點起陸續開放「台南市水域遊憩體驗活動」臉書報名，想搶暑假「好康」的民眾可別錯過！

台南市水域遊憩體驗活動已邁入第9年，民眾反應及臉書關注、追蹤，頗獲好評，每年都吸引許多親子家庭及青少年參與。

南市觀光旅遊局表示，活動內容規劃有獨木舟、立式划槳（SUP）、家庭式龍舟等，一天6梯次，為提升預約報到率，各區域前4梯次預約報名，準時報到並完成活動後，在活動粉絲團網頁打卡分享，將贈送手機防水袋，而且提供透明獨木舟載具，增加活動的趣味性。

此外，為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，安排7月20日早上2梯次，提供專屬優先體驗時段。

觀光旅遊局表示，台灣是四面環海的海島國家，而台南近岸海域、河港、埤塘等多元水域，可供利用發展多樣性遊憩活動，自2011年開始，推出多場水域遊憩體驗活動及宣導相關水域安全教育，提供民眾親子互動外，也希望透過活動體驗，體會環境保護的重要性。

觀旅局表示，暑假亦是颱風季節，氣候相對較不穩定，市府也要求務必隨時注意天候狀況，確實掌握及辦理好各項活動的安全措施。

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