長榮勞資協商再破局 空服員工會：公司該放下成見

2019-07-02 21:25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市空服員職業工會與長榮航空公司勞資協商6月29日桃園市政府協商破局後，今天雙方進行第2次協商，從早上9點到晚上8點仍無結果；工會呼籲，長榮航空應該放下成見，停止秋後算帳心態，儘速與工會完成團體協約，讓這場勞資爭議能夠早日落幕。

工會指出，今天雙方就團體協約中「不秋後算帳」的相關條款提出討論，對於本次罷工「不秋後算帳」的爭議，今天主要討論27名參與罷工的會員遭記曠職懲處，以及長榮航空公司0508公告中，取消參與罷工的空服員原本應有勞動條件的議題。

工會表示，在27名參與罷工的會員部分，經勞資雙方協商後，確認將「曠職」暫改爲「空班」，並由勞資雙方共同推出公正第三方，組成調查小組就本案件進行調查，以作後續處理。

工會說，在0508公告部分，空服員工會主張全體回復至罷工前狀態，甚至提出讓全體會員先回復原本狀態，全體理監事願意讓長榮航空依據0508公告處理，再交由勞動部裁決委員會處理，無奈長榮航空並未接受，提出漸進式恢復之方向，但尚未有具體內容和恢復期限，實施方式和期程等細節相關討論將延續至下次會議。

工會表示，然而，長榮航空並未給出下次協商會議時間，呼籲長榮航空公司應該放下成見，停止秋後算賬心態，儘速與工會完成團體協約，讓這場勞資爭議能夠早日落幕。

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