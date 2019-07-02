潮州打卡景點藏秘密 台大學長返鄉拚科普

2019-07-02 16:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣大學應用力學研究所博士林建明是屏東囝仔，北漂20多年後，率領團隊返鄉推動科普教育，連續兩天在潮州國中舉辦營隊，讓地方學童親近科普，同時與潮州鎮公所合作，在潮州日式歷史建築文化園區內作駐點科學展示，結合藝術與科學的「鯉魚牆」變成打卡新景點。

與日式建築相互輝映的「鯉魚牆」，牆面上的玻璃罐裝燈飾，吸收太陽能後，就能發光點亮牆面，裡頭運用的電路系統，就是來自林建明團隊最新開發的友善科技電路元件，林建明團隊帶著學生實際操作認識電路原理，同時透過「鯉魚牆」的呈現，讓學生可以看見電路元件與藝術結合的應用。

林建明說，在北部念書、創業20多年，但他始終心繫家鄉，他在屏東萬巒出生、是潮州女婿，過去南部孩子都會覺得自己接觸到的是「二手、過期」的東西，這次回來辦營隊、駐點潮州，就是希望讓南部的孩子也能接觸與世界同步的科普資訊。

林建明與團隊共同創辦的億觀科技，是獲得矽谷投資的台灣團隊，該團隊以獨家技術研發出行動顯微鏡，解析度高達1微米，推出後在中國、日本、美國、馬來西亞、西班牙、葡萄牙等海外市場竄紅，今年團隊在潮州國中舉辦兩天的科普營隊，除了有行動顯微鏡課程，最新推出的電路友善科技電路課程也率先在潮州登場。

林建明表示，現在網路、數位教材越來越多，在城市或鄉下，其實對孩子的學習影響漸小，教育者的推動與投入才是關鍵，營隊是個開端，駐點潮州後期待能加速推展地方科普，除了「鯉魚牆」，未來潮州也會有越來越多科學與藝術、科學與音樂等結合的創作，讓家鄉孩子不一定要到都市的科博館、科工館，在生活的周邊，就能有地方創生、文創相關的科學裝置。

潮州國中校長林容如也表示，難得有世界級的科學營隊來潮州，台大創業團隊精心設計的課程以往只在台大校園，現在學校有「潮州自造教育及科技中心」並有台大團隊駐點， 可大幅提升學生競爭力與邁向國際的軟實力。

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