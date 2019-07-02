農林集團雲林建養雞場 農委會准、縣府不准 村民抗議

2019-07-02 13:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕農林集團農生公司在水林鄉山腳村計畫興建2座大型養雞場，雲林縣府雖廢止容許，農委會卻通過業者訴願，上百村民今天到場拉白布條抗爭，北港分局舉牌警告後離去，自救會揚言不惜長期抗爭到底。

由於該2座大型養雞場緊鄰尖山腳社區與蔦松藝術中學，居民認為將嚴重影響番薯村、山腳村等5村生活品質與學生受教權，組成自救會全力反對興建，雲林縣府雖於去年5月廢止該案容許申請，業者向農委會提出訴願，縣府遭判該行政處分無效，加上業者在去年取得公所核准建照，興建進度超過一半，預計今年10月完工。

為表示強烈抗議設置養雞場，上百名村民今天到養雞場施工現場拉白布條抗議，痛罵無良ㄟ政府、從中央到地方都有行政疏失，北港警分局長王立德率員戒護。

雲林縣水林鄉尖山腳社區發展協會理事長吳英貴指出，該案以代表人楊志明的農生公司提出畜牧設施容許申請，面積6888平方公尺、原申請飼養白色肉雞或蛋雞13萬2428隻，106年7月18日提出容許變更為9萬隻，另106年1月5日農生公司提出在水林鄉蕃薯段1454、1455、1456、1457、1458地號畜牧設施容許申請，面積1萬2739平方公尺、原申請飼養白色肉雞或蛋雞29萬1545隻，106年7月13日變更為9萬5000隻，與基地面積明顯不符比例，明顯為規避設立廢水設施（規定10萬隻以上需設廢水設施）門檻，其心可議。

吳英貴表示，養雞場計畫蓋在尖山腳社區東西兩側，社區形同被包圍，加上距離蔦松國中不到1公里，加上當地又有申請安養機構在先，若發生嚴重污染，未來山腳村可能因此廢村，自救會目前也向農委會申請訴願審理中，要求業者停工。

水林鄉民代表會主席周聯聰也陪同村民到場抗議，水林鄉長許山埜除接下村民及自救會的陳情書，並重申會和大家站在同一陣線。

到場協調的雲林縣府農業處副處長陳炳坊強調，今天下午立即發文告知業者，全案因村民強烈抗議，暫待農委會審理結果出爐再議，因現場群情激烈，北港警方舉牌警告，為避免警方為難自救會暫先解散，但仍要求停建養雞場，否則抗爭不會停止。

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