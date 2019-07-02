療癒！摩天輪主題車廂 忠犬柴柴、愛睏萌貓高空驚喜現身

2019-07-02 12:35

〔記者張軒哲／台中報導〕暑假正式開跑，各家樂園打出優惠與特色活動搶客，麗寶樂園渡假區推出全新的天空之夢摩天輪主題車廂，除了有天空之夢吉祥物主題現正販售中，即日起有愛麗絲、白寶、好萌貓特製車廂搭乘，4日更有日本人氣角色「忠犬麻糬柴犬」將登上高空，讓遊客超萌美照拍不停。

全台最大摩天輪「天空之夢」啟用才滿2週年早已成為台中著名地標，遊客可以登上384米高空欣賞大台中景致，除了從窗外賞景，今年更推出一系列包含天空之夢摩天輪吉祥物愛麗絲、白寶、好萌貓，與日本最新萌主「忠犬麻糬柴犬」共4款特製車廂，從車內佈置、顏色、椅墊、地毯都跟著大換裝，吸引許多遊客前來體驗。

天空之夢摩天輪吉祥物是一群來自夢之城的居民，有愛吹泡泡的造夢少女「愛麗絲」，粉色車廂和白色光球打造夢幻風格，爆發你的少女心；由愛麗絲吹出的泡泡化身而成的奇幻雲「白寶」，當有人勇敢追夢時會變身獨角獸守護夢想，車廂內也特別設置白寶變身獨角獸的變身玩偶，藍色內裝加上雲朵抱枕，讓遊客拍照彷彿置身藍天白雲中；白寶的好朋友「好萌貓」，愛作夢、愛玩樂、是大家的開心果，平時最喜歡抱著白寶在摩天輪裡睡覺，車廂內設有90公分高好萌貓超大玩偶，一旁還有貓爪造型抱枕，是貓奴們必訪的打卡車廂。

另外一款粉絲期待度相當高的車廂新主題為「忠犬麻糬柴犬」，它是日本Twitter爆紅的人氣角色，園方4日將推出2組柴犬專屬摩天輪車廂，除了車外能看到柴犬身影，車內還有兩款柴犬玩偶、拍照板與米店掛簾造景，車內、車外都超好拍，民眾若搭乘主題車廂，可以購買套票搭乘。

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